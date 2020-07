China lanceert zijn eerste raket naar Mars

China heeft donderdag voor het eerst een onbemande raket naar Mars gelanceerd. De lancering is succesvol verlopen en naar verwachting komt de Tianwen-1 (Hemelse vragen) in februari volgend jaar aan op de rode planeet. Daar gaat de marsrover zo’n 90 dagen op onderzoek uit en zal er vooral gesteentemonsters nemen.

De Tianwen-1 bestaat uit een satelliet, een lander en een rover. Die laatste twee moeten landen in de krater Utopia Planitia. Daar gaat het karretje op zoek naar tekenen van water, ijs en misschien wel leven. De satelliet moet ondertussen de atmosfeer van de planeet onderzoeken.

Als de landing goed gaat, is China het eerste land waarbij de eerste poging meteen gelukt is. In ieder geval is het land met deze lancering toegetreden tot een groeiende club ruimtevarende landen. Alleen de VS, de Sovjet-Unie, Europa en India stuurden eerder met succes een raket naar Mars. Maar China heeft grote ambities. Eind 2018 stuurde het land al een raket naar de achterkant van de maan. En over ongeveer tien jaar hoopt China ruimtevaarders naar de maan te sturen.

Reistijd

Deze maand zijn veel lancering naar Mars gepland. De Verenigde Arabische Emiraten (VEA) lanceerden maandag ook hun eerste Marssonde, de eerste Arabische ruimtemissie naar een andere planeet. Ook deze satelliet Al-Amal (Hoop) moet in februari aankomen. En volgende week staat daarnaast nog de Amerikaanse Mars-2020 missie gepland. Een Europees-Russische lancering werd met twee jaar uitgesteld vanwege vertragingen en de coronapandemie.

Reden dat er nu zoveel lanceringen plaatsvinden is dat de aarde en Mars op dit moment gunstig van elkaar staan, waardoor de reistijd het kortst is. Dit komt eens in de 26 maanden voor. Een eerdere poging van China in 2011 om een Marssonde de ruimte in te sturen mislukte. De Yinghuo-1-sonde werd gelanceerd door een Russische raket die niet uit een baan rond de aarde wist te ontsnappen.