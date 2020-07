Bulgaarse premier Borisov herschikt kabinet na protesten

De Bulgaarse premier Bojko Borisov heeft donderdag zijn drie belangrijkste ministers vervangen in een controversiële herschikking van het kabinet. De premier heeft de ministers van Financiën, Economische en Binnenlandse Zaken ontslagen, nadat zij vorige week hadden geweigerd om af te treden. Ook de minister van Toerisme wordt ontslagen, meldt persbureau Reuters.

Met de herschikking hoopt Borisov een einde te maken de grootschalige anti-corruptieprotesten die begin deze maand begonnen. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia gingen de afgelopen weken duizenden mensen de straat op. Het zijn de grootste demonstraties sinds 2013, toen aanhoudende protesten een centrumlinkse regering ten val brachten.

Geheime strandvilla

De demonstranten eisen het vertrek van de regering van Borisov vanwege ophef over het bezit van een geheime strandvilla door zakenman en politicus Ahmed Dogan. Oppositiepoliticus, Hristo Ivanov, filmde hoe hij een boot probeerde aan te meren bij een openbaar stuk kust van de Zwarte Zee. Agenten in burger duwden hem terug de zee in, wat zou bewijzen dat het publieke strand alleen gebruikt mag worden door Dogan die er een villa bezit.

Onder meer de populaire president Rumen Radev sprak zich hiertegen uit. Maar niet lang daarna vond er een inval plaats bij de president en werden twee van zijn medewerkers opgepakt. Volgens de demonstranten was die inval het bewijs dat de regering Radev het zwijgen probeert op te leggen. Radev riep de demonstranten op „de maffia uit de regering” te verwijderen.

Ondertussen gooiden gelekte foto’s van Borisov met stapels cash, goudstaven en een wapen nog meer olie op het vuur. Hoewel de echtheid van de foto’s niet is geverifieerd, werden ze wel gepubliceerd in Bulgaarse media.

Derde termijn

In 2013, 2015 en vorig jaar werd Borisov beschuldigd van stembusfraude. Hij is in het verleden ook beschuldigd van banden met de georganiseerde misdaad. Daarnaast heeft hij journalisten bedreigd. Bulgarije is één van de armste landen binnen de Europese Unie en volgens Reporters Without Borders staat de persvrijheid in het land sterk onder druk.

De 61-jarige Borisov zit al aan zijn derde termijn als premier. Zijn conservatieve partij GERB won voor het eerst de verkiezingen in 2009. Daarvoor was Borisov de burgemeester van Sofia en daarvoor was hij brandweerman en de bodyguard van de laatste communistische leider van Bulgarije. In maart loopt de termijn van de huidige regering af en komen er verkiezingen.