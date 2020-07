Zeker negen Colombiaanse militairen omgekomen bij helikopterongeluk

Bij een helikopterongeluk in Colombia tijdens een operatie tegen overgebleven dissidenten van de FARC zijn zeker negen militairen omgekomen. Dat heeft de Colombiaanse president Iván Duque bekendgemaakt tijdens een televisietoespraak. Zes andere bemanningsleden zijn gewond geraakt en twee worden nog vermist.

De UH-60 Black Hawk stortte neer in de jungle van het in het zuiden van Colombia gelegen departement Guaviare. Daar houden zich nog veel dissidenten schuil van rebellenbeweging FARC, die in 2016 een vredesakkoord sloot met de regering. De overgebleven rebellen verdienen hun geld met drugshandel en illegale mijnbouw.

Lees ook: Colombia stuurt leger naar nationale parken in strijd tegen coca-bendes

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en het leger heeft een onderzoek ingesteld. Het Colombiaanse leger heeft volgens Reuters tientallen UH-60 helikopters en zet die in om troepen te verplaatsen, eenheden te bevoorraden en om criminelen en guerillagroeperingen te bestrijden. In het verleden waren slecht weer of mechanische problemen vaak de oorzaak van helikopterongevallen.

President Duque condoleerde de nabestaanden van de slachtoffers en dankte de omgekomen militairen voor hun inzet: „Voor de moed van de soldaten om ons vrede te geven, voor het dienen van Colombia.”