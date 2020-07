VS dragen China op consulaat in Houston binnen enkele dagen te sluiten

De Verenigde Staten hebben China opgedragen binnen 72 uur het consulaat in de Texaanse stad Houston te sluiten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het land heeft tot die maatregel besloten om „Amerikaans intellectueel eigendom te beschermen”, zo staat in een verklaring die woensdag naar buiten werd gebracht, meldt AP. Op beelden die werden gedeeld door de lokale nieuwszender KPRC 2 is te zien hoe op de binnenplaats van het gebouw papieren worden verbrand.

Wat de aanleiding was voor het besluit om het consulaat te sluiten en welke rol deze post gespeeld zou hebben in schendingen van intellectueel eigendomsrecht, heeft de Amerikaanse regering niet toegelicht. Het ministerie hekelt in de verklaring de Chinese „schendingen van onze soevereiniteit en intimidatie van onze bevolking”.

De Chinese regering beschouwt de sluiting als een „buitensporige en ongerechtvaardigde stap die de banden tussen de twee landen zal saboteren”, zei de Chinese woordvoerder Wang Wenbin. Hij sprak van een „ongekende escalatie”, en waarschuwde dat dit besluit tot een tegenreactie zal leiden als de VS de beslissing niet terugdraaien. Een niet nader genoemde bron zegt tegen persbureau Reuters dat overwogen wordt het Amerikaanse consulaat in Wuhan te sluiten.

Volgens Wang hebben de VS bij herhaling Chinese tassen geopend die diplomatiek beschermd waren, heeft het land diplomaten tegengewerkt en hebben Amerikaanse diplomaten in China geprobeerd organisaties binnen te dringen. „Als we de twee met elkaar vergelijken, is meer dan duidelijk wie zich bezighoudt met inmenging, infiltratie en confrontatie.”