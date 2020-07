ABN Amro verwacht daling koopkracht in 2021 door lage loonafspraken

De prijzen in de winkel zullen volgend jaar iets harder stijgen dan de contractlonen. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN Amro donderdag. De bank verwacht dat de consumentenprijzen volgend jaar met 1,4 procent stijgen, terwijl de lonen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) net iets minder hard omhoog gaan: met 1,3 procent.

Dit jaar voorziet ABN Amro nog wel een koopkrachtplus, met een prijsstijging van 1,1 procent en een cao-loonstijging van 2,7 procent. Die hogere loongroei is vooral te danken aan afspraken die werkgevers en vakbonden al voor de coronacrisis gemaakt hebben.

Tot voor kort werd in cao’s een loonstijging afgesproken van gemiddeld 3 procent op jaarbasis. Inmiddels is dat gemiddelde gezakt naar zo’n 2 procent. En dat getal zal verder dalen, verwacht ABN.

Ook het minimumloon zal hierdoor langzamer stijgen. Dat wordt twee keer per jaar verhoogd op basis van de cao-loongroei. Ook allerlei uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, zijn daaraan gekoppeld.

De kans is groot dat deze uitkeringen en het minimumloon op 1 januari door de trage loonstijging niet of nauwelijks omhoog gaan, schreef ABN onlangs al. Begin deze maand, op 1 juli, zijn de uitkeringsbedragen nog wel flink verhoogd, op basis van de hoge cao-loongroei in de voorbije maanden.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven