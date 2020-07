VK opent in 2021 deuren voor Hongkongers

Vanaf januari volgend jaar kunnen inwoners van Hongkong via een speciale regeling aanspraak maken op een Brits visum. Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt.

In een verklaring staat dat Hongkongers die geregistreerd staan als British National Overseas (BNO) aanspraak kunnen maken op een visum waarmee ze een jaar in het Verenigd Koninkrijk mogen werken en wonen. Ze hoeven hiervoor niet speciaal geschoold te zijn. Hongkongers die zich in het VK vestigen en vervolgens tien jaar blijven, komen in aanmerking voor Brits staatsburgerschap.

Inwoners die voor 1997 in Hongkong woonden, toen nog een Britse kolonie, konden zich destijds registreren als BNO. Zo’n 300.000 miljoen mensen hebben die status. „Het VK heeft historisch gezien een belangrijke band met de inwoners van Hongkong en we houden ons aan onze belofte hun vrijheid te verdedigen”, staat in de verklaring. Het ministerie refereert daarmee aan de gespannen situatie in Hongkong.

Op 1 juli dit jaar werd een omstreden veiligheidswet doorgevoerd die de grip van Beijing op Hongkong fors verstevigde. Inwoners van de stad gingen tegen de wet, maar ook tegen de invloed van China in het algemeen, massaal de straat op. Premier Johnson stelde dat de nieuwe wet in strijd is met de afspraken over de autonome status die 23 jaar geleden met China zijn gemaakt. Westminister beloofde daarop Hongkongers op te zullen nemen die naar het VK willen. Die belofte zorgde recent voor spanning tussen China en het VK.