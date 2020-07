‘Uitzendbureaus verhuurden ongekwalificeerd zorgpersoneel’

Twee Gelderse zorgbureaus hebben mogelijk personeel uitgezonden dat niet over de juiste papieren beschikte, of een vervalste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) had. Dat meldt het Functioneel Parket van het OM woensdag, dat onderzoek heeft laten doen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Dinsdag zijn huiszoekingen gedaan in twee bedrijfspanden en één woning.

Het onbevoegde personeel belandde via de twee bureau’s in de geestelijke gezondheidszorg en bij jeugdhulp. Hoe vaak dat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Justis, de officiële instantie die Verklaringen Omtrent Gedrag verstrekt, deed vorig jaar aangifte van de valse VOG’s toen verschillende zorginstellingen daar melding van maakten.

Strafrechtelijk onderzoek

Uit het daarop geopende onderzoek is ook het vermoeden gerezen dat niet al het betrokken uitzendpersoneel de juiste diploma’s had om in de zorg te werken. Daarop is door de zorginstellingen waar deze mensen werkten, de samenwerking met de bureau’s in kwestie beëindigd.

Het strafrechtelijk onderzoek concentreert zich vooralsnog op de leidinggevenden van de twee bedrijven. Of er een verband bestaat tussen de twee kan een woordvoerder nu nog niet zeggen, maar de verdenkingen zijn dezelfde. Ook zal nog moeten blijken of het tewerkgestelde zorgpersoneel als verdachte dient te worden aangemerkt.