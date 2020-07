Trump stuurt federale politie naar meer steden

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt een federale politiemacht naar Chicago en Albuquerque, steden waar volgens hem „geweld rondraast”, maar ook steden die worden bestuurd door Democratische burgemeesters. Beide steden hadden Trump vooraf dringend verzocht af te zien van zijn voornemen.

„Geen moeder zou ooit haar dode kind in de armen moeten hoeven te wiegen omdat politici weigeren te doen wat nodig is”, zei Trump woensdag in een korte persconferentie. Hij kondigde aan dat verschillende federale opsporingsdiensten samen honderden „ervaren wetshandhavers” naar Chicago zullen sturen.

‘Operatie Legend’ is begonnen met het zenden van federale agenten naar Portland, Oregon. Ook een stad met een Democratische meerderheid. En ook een stad waarvan de gezagsdragers zich verzetten tegen het optreden van de federale agenten. De hoofdaanklager van Portland heeft het ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor de federale inzet, aangeklaagd. Volgens de hoofdofficier verergert de ongevraagde politiemacht de onrust in de stad alleen maar.

Demonstraties tegen politiegeweld

In Portland is het al bijna twee maanden onrustig, sinds demonstraties tegen excessief politiegeweld. Elke avond zijn er sindsdien confrontaties geweest tussen politie en radicale elementen onder de demonstranten. Het geweld dat zij plegen beperkt zich volgens een document van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vooral tot schade aan rijksgebouwen.

In Chicago is de situatie anders, daar is het vuurwapengeweld de laatste weken snel verergerd. Woensdag werden veertien mensen vanuit een rijdende auto beschoten bij een begrafenisonderneming. Burgemeester Lori Lightfoot heeft niet veel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van het geweld, dat volgens haar van rivaliserende bendes komt.

President Trump, die worstelt met afnemende steun onder de kiezers vanwege zijn zwalkende beleid ten aanzien van de Covid-19-epidemie, heeft zichzelf gepresenteerd als „uw president van law and order”. Hij deed dat in reactie op demonstraties die in het hele land op touw werden gezet na de dood van George Floyd, een zwarte arrestant, door een witte politieman in Minneapolis. In de eerste weken na dat incident liepen sommige demonstraties uit op rellen en plunderingen. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam.