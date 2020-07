Trump doet weer persoonlijk verslag van aanpak coronavirus

Bijna drie maanden heeft de Amerikaanse president Trump voor pers en natie de Covid-19-epidemie als onderwerp gemeden. Als hij er al over sprak, dan om te zeggen dat de Verenigde Staten „de wereld leiden in de aanpak van het virus” of om te zeggen dat de situatie veilig genoeg was om de scholen weer te openen.

Dinsdagmiddag betrad hij het spreekgestoelte in de perszaal van het Witte Huis om persoonlijk verslag te doen van de stand van zaken. „Het zal waarschijnlijk slechter gaan, voordat het beter wordt”, zei de president. „Ik zeg het niet graag, maar het is zoals het is.”

De dit weekend al aangekondigde hervatting van de persconferenties van Trump vallen moeilijk los te zien van peilingen die tonen dat een flinke meerderheid van de ondervraagde Amerikanen het corona-beleid van de president afkeurt. In maart kreeg hij volgens een herhaalde peiling van ABC News en The Washington Post voor het laatst meer lof dan kritiek van de Amerikanen.

Mondkapjes

Toeval of niet, de toon die president Trump dinsdag aansloeg leek voor het eerst weer op die van maart, toen hij dicht bij de aanbevelingen van de artsen in zijn adviesgroep bleef.

In de tussenliggende tijd had Trump stelselmatig de ernst van de epidemie gebagatelliseerd. Hij had een onbewezen medicijn voor het virus aangeprezen en excentrieke behandelingen voorgesteld, zoals het innemen van desinfecteermiddel. Hij had de situatie van de VS, waar de statistieken van de epidemie een piek vertonen sinds juni, rooskleuriger voorgesteld.

Dat deed hij ook tijdens zijn persconferentie, waar hij zei dat de VS het goed doen „vergeleken met de rest van de wereld”. Maar hij zei ook tegen de Amerikanen: „Zet een mondkapje op. Of je het leuk vindt of niet. Ze helpen.” Hij had eerder al een foto rond getwitterd van zichzelf met mondkapje en de boodschap dat het „patriottisch” is om er eentje te dragen.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Een maand geleden zei de president nog dat het „best mogelijk” was dat mensen alleen maar een mondkapje voordeden om te laten zien dat ze tegen hém waren.

Fauci niet uitgenodigd

Trump sprak dinsdag alleen met de pers. Het corona-team van het Witte Huis, met vicepresident Mike Pence en met medische deskundigen als immunologen Anthony Fauci en Deborah Birx waren, anders dan in de eerste maanden van de uitbraak, niet aanwezig op het podium bij de president. Birx stond „buiten de deur”, zei Trump op vragen van journalisten. En Fauci had even voor de persconferentie bij CNN verteld dat hij „niet was uitgenodigd”.

De comeback van Trump speelt zich af in een tijd dat de president, die in peilingen aanhoudend achterloopt op zijn rivaal Joe Biden, druk bezig is zijn campagne te herschikken. Hij heeft onlangs zijn campagneleider vervangen en hij zoekt nog altijd naar een manier om zijn sterkste wapen uit de campagne van 2016 nieuw leven in te blazen, de massabijeenkomst.

De laatste waar hij optrad was een maand geleden in Tulsa, waar de zaal halfleeg bleef. Een volgende poging in New Hampshire werd afgeblazen nadat duidelijk was geworden dat ook hier maar weinig aanhangers op af zouden komen. In de nasleep van Trumps bijeenkomst noteerde Tulsa een piekje in coronagevallen.