Tientallen doden bij luchtaanvallen in westen Afghanistan

Bij luchtaanvallen in het westen van Afghanistan zijn tientallen mensen, onder wie burgers en Talibanstrijders, om het leven gekomen. Dat hebben lokale autoriteiten woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

Het zou gaan om twee aanvallen in het district Gozara, in de westerse provincie Herat. Er vielen voor zover bekend 45 doden, onder wie zeker acht burgers. Het is nog niet vastgesteld om hoeveel militanten het gaat.

Het Afghaanse ministerie van Defensie zegt onderzoek te doen naar de burgerdoden. „We hebben de verantwoordelijkheid om de levens en het eigendom van mensen te beschermen”, staat in een verklaring volgens AP. Een Talibanwoordvoerder bevestigt alleen dat burgers om het leven zijn gekomen.

Verdere details over de luchtaanvallen werden niet gegeven. De Verenigde Staten zeggen dat ze niet hebben meegedaan aan de acties.

De Amerikanen zijn hun aanwezigheid in Afghanistan verder aan het terugschroeven na een overeenkomst met de Taliban in februari. Dit zou een opstap zijn voor de Taliban en de Afghaanse regering om te beginnen met vredesonderhandelingen, maar sindsdien is het geweld in Afghanistan verder toegenomen.

Lees ook: ‘Waar de Taliban regeren worden rechten beknot’