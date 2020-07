Veel mensen hebben er moeite mee om iemand te herkennen als zij deze persoon niet in zijn of haar ‘normale’ omgeving (werk, winkel, sportclub) tegenkomen. De man die mij tegemoetkomt als ik op mijn vrije dag aan het winkelen ben heeft daar geen last van.

„Ha, leuk je te zien! Heb je morgen nog iets spannends voor me?” roept hij enthousiast.

Aan het geschrokken en verontwaardigde gezicht van de vrouw die naast hem loopt is duidelijk te zien dat zij mij helaas niet kan plaatsen als de bibliotheekmedewerker bij wie haar echtgenoot altijd voor de nieuwste thrillers komt.

