Slack dient mededingingsklacht in tegen Microsoft Teams

Chatdienst Slack heeft bij de Europese Commissie woensdag een klacht ingediend over oneerlijke concurrentie door Microsoft. De klacht gaat over Microsoft Teams, een chatprogramma dat net als Slack veel wordt gebruikt op de (thuis-)werkvloer. Volgens Slack dwingt Microsoft „miljoenen gebruikers dat te installeren”. Slack en vergelijkbare diensten zouden daardoor buitenspel komen te staan.

Wanneer een consument Office 365 – het gebruikelijke softwarepakket van een Windows-computer – aanschaft en installeert, is Teams één van de vaste programmaonderdelen die op een pc belandt. De installatie van Teams is net als bijvoorbeeld Microsoft Word en mailserver Outlook onomkeerbaar, schrijft Slack. Daarmee maakt Microsoft volgens Slack „misbruik van haar marktdominantie om de concurrentie uit te schakelen”. „Dat is in strijd met het mededingingsrecht in de Europese Unie.”

Microsoft Teams biedt software voor videovergaderingen, maar heeft ook een chatfunctie. Slack biedt voornamelijk het laatste aan. De diensten van beide bedrijven zijn in trek nu door de coronacrisis miljoenen mensen in de Europese Unie en daarbuiten thuiswerken. Dat legt beide geen windeieren. Slack noteerde over het laatste kwartaal 12 miljoen betalende gebruikers. Microsoft had er eind april wereldwijd 75 miljoen.

Mocht het inderdaad tot een Europees concurrentieonderzoek komen, riskeert Microsoft reusachtige boetes. Google voert nog altijd een beroepszaak tegen een aantal boetes van bij elkaar opgeteld 8,3 miljard euro. Slack sluit niet uit dat in nog meer landen klachten zullen worden ingediend.