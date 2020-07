Op Schiphol dook Hello Goodbye weer op, inclusief de knuffel met de langverwachte

Altijd wat aan het Britse hof. Dit jaar werden prins Harry en zijn vrouw, de gescheiden Amerikaanse actrice Meghan Markle, subtiel uit het koninklijk huis geduwd. Ze wilden zelf al weg – althans, ze wilden af van de lasten, niet de lusten – maar de Queen sloot wel heel ruw de paleispoort.

Wie de Netflixserie The Crown kijkt, zal niet verbaasd zijn over deze ‘Harde Megxit’. In het Britse koningshuis heb je naast de lijn van plichtsgetrouwe protocolfetisjisten een bijna even sterke lijn van rebellen die zich moeilijk kunnen schikken. Zo had de koningin eerder moeite om haar zus Margaret, echtgenoot Philip en schoondochter Diana in het gareel te krijgen. Buigen of barsten, ze wint altijd.

In de zesdelige documentaire The Windsors (NPO 2), kun je factchecken wat er zoal klopt van de series en films over the Firm. In het eerste deel komen we meteen de grootste rebel van allemaal tegen, Edward VII, die in 1936 elf maanden koning was, maar toen abdiceerde omdat hij wilde trouwen met Wallis Simpson, een gescheiden Amerikaanse socialite. Deze Yoko Ono van de Windsors werd in Engeland nog heviger gehaat dan haar landgenote Meghan Markle nu.

In The Crown wordt de ex-koning neergezet als een onaangename stokebrand. De documentaire doet veel aardiger over hem. Hier kun je zien waarom Edward zo populair was: charmant, welbespraakt en voorstander van een lossere, moderne monarchie. Zo ging hij in de Eerste Wereldoorlog, tegen zijn vaders verbod in, op een motor naar de loopgraven om met de soldaten te praten. Tijdens de Grote Depressie bezocht hij arme mijnwerkers in Wales. Hij kreeg op zijn kop van het kabinet omdat zijn invoelende uitroep „Something must be done” werd gezien als een politieke stellingname.

Dat hij de kroon opgaf voor de liefde, zal de hedendaagse kijker niet verkeerd vinden, maar dat hij vlak voor de oorlog op bezoek ging bij Adolf Hitler – opdat zijn vrouw zich toch een beetje koningin kon voelen - blijft onverteerbaar. In The Crown heeft Edward er wel oren naar om na de Duitse zege marionettenkoning te worden. Daar is geen hard bewijs voor – de nazi’s schreven het in interne correspondentie – maar de documentaire laat deze aantijgingen helemaal achterwege. Toch vreemd.

Eersteklas emo-tv

Ondertussen dook op Schiphol Joris Linssen weer op. Hello Goodbye (NPO 1) is eersteklas emo-tv: Linssen vraagt aan mensen in de aankomsthal op wie ze wachten. Vaak gaat het om familiehereniging. Onwaarschijnlijk snel vertellen ze dan hun persoonlijke drama. Zo komt hij binnen een paar minuten bij de tranen, terwijl het toch ongekunsteld en authentiek oogt.

Maandag zei Linssen in talkshow Op1 dat een goed gesprek altijd een tweede laag moet aanboren. In deze eerste aflevering van een nieuw seizoen gebeurt dat meteen bij een 14-jarig meisje dat op een 21-jarige Australische vriend wacht. Groot leeftijdsverschil; hoe zit dat? Dan stapt moeder uit de schaduw en legt uit dat haar man net is overleden, en krijgt het gesprek een andere lading. Verder krijgen we nog de pijn van een geadopteerde, van een vrouw die haar familie vroeg kwijtraakte, van een vrouw met heimwee, van een weduwnaar - een rijke vangst. Linssen stelt de juiste vragen, en vermoedelijk heeft het ook te maken met het emotionele tussenmoment waarop hij de mensen treft.

In Op1 vertelde hij dat deze opnames van voor de coronatijd waren. Hij heeft ook wel tijdens de lockdown gefilmd, maar dan miste hij de afsluitende ontlading: de knuffel met de langverwachte. De corona heeft hem ook iets nieuws gebracht; hij is gaan videobellen met de mensen die hij eerder op het vliegveld sprak, om te vragen hoe het nu met ze gaat.