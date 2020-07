Onafhankelijke Hongaarse nieuwssite Index verliest hoofdredacteur

De hoofdredacteur van Index, de grootste en tot nu toe onafhankelijke nieuwssite in Hongarije, is woensdag ontslagen. Hoofdredacteur Szabolcs Dull zou volgens de officiële verklaring op straat zijn gezet omdat hij onvoldoende grip had op zijn redactie en de slechte financiële situatie van de site. Maar zijn ontslag was op handen sinds het moederbedrijf dat de advertentieruimte van Index beheert in maart werd overgenomen door een aan de regering gelieerde mediagigant.

Met het vertrek van Dull lijkt Index haar onafhankelijkheid en Hongarije haar belangrijkste bron van niet-regeringsgezind nieuws te verliezen. Index is goed voor bijna de helft van de online nieuwsconsumptie in Hongarije.

Pro-regeringsconglomeraat

Sinds premier Viktor Orbán in 2010 aan de macht kwam, hebben hij en zijn politieke vrienden vrijwel alle media ingelijfd in een pro-regeringsconglomeraat. EU-lidstaat Hongarije is afgezakt tot plek 89 (van de 180) op de persvrijheidsranglijst van Reporters Sans Frontières. De lage klassering heeft niet te maken met directe censuur, maar met zogeheten ‘media capture’. Media zijn één voor één overgenomen en tot propagandakanalen omgebouwd. Onafhankelijke journalisten hebben nauwelijks toegang tot regeringsbronnen en adverteerders blijven uit angst voor de regering weg. Dat lot bleef Index tot nu toe bespaard.

Dull zelf zei woensdag in een verklaring dat hij is ontslagen omdat hij dit voorjaar alarm sloeg over de druk op de onafhankelijkheid. Index publiceerde een barometer waarmee het de eigen onafhankelijkheid weergaf. In juni sloeg die van ‘onafhankelijk’ over naar ‘in gevaar’. Het ontslag van Dull doet de meter waarschijnlijk doorslaan naar ‘niet-onafhankelijk’.