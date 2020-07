OM: Arnhemmer die overvaller doodreed moet vrijuit

Een 37-jarige Arnhemmer die in 2017 een gewapende overvaller doodreed, gaat vrijuit als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De man kan zich beroepen op het feit dat hij handelde uit nood, stelde de officier van justitie woensdag. Het OM houdt er hierbij rekening mee dat de Arnhemmer in zijn eigen woning is overvallen én dat de overvaller op hem heeft geschoten.

De Arnhemmer probeerde in 2017 een horloge te verkopen via Marktplaats. Toen een geïnteresseerde op een avond in maart naar het huis van hem en zijn vrouw kwam, bleek dat een bewapende overvaller te zijn. Hij zou in het huis om zich heen hebben geschoten en rende vervolgens weg met de buit. Hierop sprong de Arnhemmer met zijn vrouw in het busje van een pizzakoerier dat toevallig in de straat stond en reed de overvaller aan, nadat deze nogmaals zou hebben geschoten. Daarna keerde de Arnhemmer om en reed een tweede keer over hem heen. De overvaller overleed ter plekke.

De man had geen reden om de overvaller voor de tweede keer aan te rijden, stelt de officier van justitie, die desondanks vindt dat de man niet strafbaar handelde. „De man is over de schreef gegaan. Maar dat hij te ver doorsloeg in zijn verdediging, is een gevolg van de grote angst en paniek die de overvaller zelf heeft veroorzaakt.” De rechter doet over twee weken uitspraak.

