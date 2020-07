Nieuw-Zeelandse minister voor Arbeidsrelaties ontslagen om affaire

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft woensdag haar minister voor Immigratie ontslagen omdat hij een affaire had op het ministerie. De nu oud-minister Iain Lees-Galloway heeft zijn ontslag aanvaard en zich verontschuldigd, schrijft persbureau AP. Hij was in zijn functie ook verantwoordelijk voor de portefeuille arbeidsverhoudingen en veiligheid op de werkvloer.

De relatie tussen de minister en de medewerker heeft ongeveer een jaar geduurd. Volgens Ardern heeft Lees-Galloway, die getrouwd is, haar laten weten dat de verhouding al enige maanden geleden beëindigd is. Desondanks heeft de kwestie ertoe geleid dat Ardern naar eigen zeggen het vertrouwen in de bewindsman is verloren.

Met zijn gedrag heeft hij zich volgens de eerste minister kwetsbaar gemaakt voor beschuldigingen dat hij zijn machtspositie heeft misbruikt. „Mijn gedrag is op deze positie volstrekt ongepast en ik kan als minister niet verder”, schreef Lees-Galloway in een verklaring. Hij zal zich volgens Ardern bij de verkiezingen in september niet verkiesbaar stellen.

Roerig

Het ontslag van de minister komt in politiek roerige tijden in Nieuw-Zeeland. Eerder deze maand vertrok de minister van Volksgezondheid David Clark vanwege een aantal misstappen die hij beging bij de bestrijding van het coronavirus. Zo werden mensen uit quarantaine gehaald die nog niet getest waren. Ook had hij zich zelf niet aan de lockdownmaatregelen gehouden.

Deze week nog stapte bovendien een parlementariër van de oppositiepartij op. Andrew Falloon zou meerdere vrouwen seksueel getinte foto’s hebben toegestuurd. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor niet nader genoemde fouten en zei geestelijke hulp te zoeken, maar ging verder niet in op de beschuldigingen. „Het is ieders verantwoordelijkheid dat we ons in deze omgeving aan bepaalde normen houden”, zei premier Ardern over de kwesties.