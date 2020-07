Kroongetuige in moordproces Maltese journaliste doet zelfmoordpoging

Een kroongetuige in het proces wegens de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia, is dinsdagavond met ernstige steekwonden aangetroffen in zijn door de politie bewaakte appartement, een paar uur voordat hij woensdag in de rechtszaal verdere verklaringen zou afleggen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen in de richting van een poging tot zelfmoord.

De kroongetuige is Melvin Theuma, een voormalige taxichauffeur. Hij had eerder verteld dat hij als tussenpersoon heeft gefungeerd bij de aanslag. Volgens Theuma is de aanslag gepleegd in opdracht van de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech en heeft hij Fenech in contact heeft gebracht met de drie mannen die de bomaanslag op Caruana, in oktober 2017, daadwerkelijk hebben uitgevoerd.

Caruana deed onderzoek naar corruptie, witwassen en andere financiële malversaties op Malta.

Presidentieel pardon

Theuma had in november een presidentieel pardon gekregen om hem te stimuleren te getuigen. Fenech zit in hechtenis. Hij ontkent alle beschuldigingen. Theuma zegt in het geheim opnames te hebben gemaakt die zijn beschuldigingen ondersteunen.

Nadat zijn advocaat hem dinsdagavond niet kon bereiken, tegen de afspraak in, waarschuwde hij de politie. Die vond Theuma met ernstige steekwonden in zijn maag en zijn stembanden.

Politiecommissaris Angelo Gafà zei woensdagmorgen op een persconferentie dat hij in het ziekenhuis kort met Theuma heeft kunnen praten en dat deze had gezegd dat hij zichzelf heeft verwond. Gafà zei dat Theuma niet eerder zelfmoordneigingen had vertoond. In diens appartement heeft de politie geen sporen van strijd gevonden, zei Gafà, en ook geen afscheidsbriefje.

