Keolis: verlies concessie kost 260 banen

Doordat Keolis zijn vergunning voor een deel van het busvervoer in Gelderland, Flevoland en Overijssel kwijtraakt, gaan er 260 arbeidsplaatsen verloren. Dat zegt de vervoerder in een zienswijze, die dinsdag is ingediend bij de provincies en waarover het bedrijf woensdag bericht.

In september 2019 won Keolis de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht. Daarmee mocht het in de regio het busvervoer verzorgen. De vergunning zou dit jaar ingaan en tot eind 2030 duren. Bij de aanbesteding werd echter gefraudeerd, zo kwam afgelopen mei aan het licht. Het bedrijf maakte in het geheim afspraken met de Chinese busbouwer BYD, wat niet eerlijk was tegenover concurrenten die ook in de regio hadden willen gaan rijden.

De provincies ontnamen daarop de vervoerder de concessie, met een waarde van 900 miljoen euro, nadat ze hadden geconstateerd dat Keolis bij de aanbesteding opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt.

Lees ook het interview met topman Frank Janssen: ‘Toen we de tweede geheime afspraak vonden, gingen alle alarmbellen af’

„De fout die aan het licht is gekomen, zet deze relatie zwaar onder druk, en brengt het onderlinge vertrouwen een grote slag toe”, schrijft de vervoerder nu. „Keolis wil het vertrouwen terugwinnen.” De definitieve beslissing over wat er met de concessie gebeurt, vindt plaats op 4 augustus.

Eerder noemde Keolis-directeur Frank Janssen het intrekken van de aanbesteding een „te zware straf”. De sanctie zou niet alleen nadelig uitpakken voor het vervoersbedrijf, maar ook voor reizigers omdat zij een minder groot vervoersaanbod krijgen, aldus Janssen.