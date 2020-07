Italiaans politiekorps verdacht van drugshandel en marteling

In de Noord-Italiaanse stad Piacenza is een politiekazerne gesloten en zijn zeker tien agenten ontslagen en aangehouden op verdenking van drugshandel, afpersing en mishandeling. Sommigen van hen zijn onder huisarrest geplaatst, anderen zitten al vast. Dat heeft de Italiaanse justitie woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Tussen medio 2017 en nu zouden ten minste 22 carabinieri zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer drugshandel, heling, marteling, verduistering en ambtsmisbruik. Volgens hoofdaanklager Grazia Pradella zijn de strafbare feiten vergelijkbaar met wat doorgaans door de Gomorrah wordt gepleegd, de bekende georganiseerde maffia in Napels. Een ruimte op het bureau zou zelfs dienst hebben gedaan als martelkamer.

De misstanden op de kazerne – nota bene in het centrum van de stad – kwamen naar boven tijdens een grootschalig onderzoek naar drugshandel in de regio rondom Milaan, dat op 70 kilometer rijden van Piacenza ligt. Slechts één van de kadetten was volgens de lokale politie niet betrokken bij de criminele organisatie.

Pradella: „Terwijl de stad de vele dodelijke slachtoffers van het coronavirus telde, faciliteerden deze agenten de georganiseerde misdaad. Er was werkelijk niets wettig in de kazerne.”

