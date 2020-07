Anti-apartheidsstrijder Andrew Mlangeni (95) overleden

De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder Andrew Mlangeni is dinsdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AP woensdag. Mlangeni was het laatste nog levende groepslid van de acht anti-apartheidsactivisten die begin jaren zestig tot levenslang werden veroordeeld en op Robbeneiland werden vastgezet. Tot die groep behoorde ook de in 2013 overleden Nelson Mandela.

Mlangeni zat ruim twintig jaar vast op het eiland voor de Zuid-Afrikaanse kust. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf bleef hij zich inzetten voor gelijkheid en tegen racisme. In 1994 werd hij wetgever in het eerste democratische parlement in Zuid-Afrika. Ook was hij voorzitter van de integriteitscommissie binnen de grootste partij van het land, het African National Congress (ANC).

De huidige president van Zuid-Afrika Cyril Ramaphosa noemt de dood van Mlangeni tegen AP „het einde van een generatiegeschiedenis”. Door zijn overlijden wordt volgens Ramaphosa „het stokje overgedragen aan zijn landgenoten om verder te bouwen aan het Zuid-Afrika waar hij voor vocht”. Mlangeni werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria met buikklachten en overleed kort daarna.

The passing of Andrew Mekete Mlangeni signifies the end of a generational history and places our future squarely in our hands. Until recently, we were able to sit at Bab’ Mlangeni’s feet and draw on his wealth of wisdom and his unfailing commitment to a better life for all. pic.twitter.com/dZkFLPzh9f

