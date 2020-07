Zuid-Holland laat 30 damherten in Hoeksche Waard afschieten

De provincie Zuid-Holland laat een groep van zo’n dertig damherten in de gemeente Hoeksche Waard afschieten. De „verwilderde” dieren zorgen volgens het college in de omgeving van Numansdorp en Strijen voor gevaarlijke verkeerssituaties en schade aan gewassen. Dat blijkt uit een brief van de verantwoordelijke gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) die maandag is verstuurd aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Het afschieten is volgens de provincie ook nodig om te voorkomen dat de populatie damherten in de Hoeksche Waard verder toeneemt. Daarmee groeit de kans dat zij wegen oversteken en neemt de kans op verkeersonveilige situaties toe, aldus de provincie. Er zijn al meerdere aanrijden tussen auto’s en damherten geweest, waarbij tot dusver geen automobilisten gewond zijn geraakt. „De kans op een ernstig ongeluk wordt groter als meer dieren zich gaan verplaatsen. Daarnaast veroorzaken damherten ook schade aan landbouw- en andere gewassen”, schrijft Bom-Lemstra in de brief.

De groep is ontstaan nadat een onbekend aantal damherten rond 2000 is ontsnapt. Het is niet bekend wie destijds de eigenaar was van de dieren. Het afschieten van de dieren zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd, en uiterlijk binnen vijf jaar. Dit zal volgens de provincie „op een zorgvuldige wijze uitgevoerd worden”.

In 2016 leidde een plan tot het afschieten van ongeveer tweeduizend herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland tot een rechtszaak. Ook toen ging het om verkeersveiligheid en daarnaast de biodiversiteit die volgens de provincie Noord-Holland in gevaar was. De rechter gaf in maart van dat jaar toestemming voor de jacht op de populatie . Een bezwaar van de Faunabescherming tegen het afschieten van de dieren werd nadien door de Raad van State afgewezen.