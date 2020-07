Vijf kinderen omgekomen bij auto-ongeluk op Franse snelweg

Vijf kinderen tot veertien jaar oud zijn maandagavond om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de A7 in Frankrijk. Ze zaten allen in een busje dat door onduidelijke oorzaak crashte op de snelweg in de gemeente Albon, ongeveer 65 kilometer ten zuiden van Lyon. De vier andere inzittenden, drie volwassen en een kind, zijn met een helikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis overgebracht, meldt de Franse krant Le Parisien.

Het ongeluk gebeurde maandagavond even voor 19.00 uur. Mogelijk waren er problemen met de remmen van het voertuig en is er daardoor brand ontstaan. Het busje heeft volgens bronnen van Le Parisien de vangrail geraakt, sloeg vervolgens over de kop en kwam tot stilstand in de berm. Onderzoek moet de precieze oorzaak van het ongeval uitwijzen. Het voertuig is volledig uitgebrand.

De dodelijke slachtoffers, drie meisjes en twee jongens, waren allen tussen de drie en veertien jaar oud en afkomstig uit twee gezinnen. De gewonden zijn twee vrouwen, een man en een zevenjarig kind. Vermoedelijk waren ze op terugweg van hun vakantie. Het is niet bekend waar zij vandaan kwamen.

‘Gruwelijke omstandigheden’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hield maandagavond een persconferentie op de plaats van het ongeval. „Vijf kinderen zijn om het leven gekomen onder bijzonder gruwelijke omstandigheden en een ander kind vecht momenteel voor het leven. Onze gedachten gaan uit naar de familie van de slachtoffers”, aldus de minister. Ook riep Darmanin Fransen op voorzichtig te zijn in het verkeer „vooral als er kinderen aanwezig zijn”.

President Emmanuel Macron en premier Jean Castex betuigden steun aan de familie van de slachtoffers op Twitter. „Mijn gedachten gaan uit naar de families en de dierbaren van de slachtoffers van het ongeval op de A7 in Drôme. Steun en solidariteit voor onze gewonde medeburgers die voor hun leven vechten”, schreef premier Castex.