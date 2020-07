Veiligheidsregio Utrecht verbiedt trekkers bij protestactie De Bilt

De veiligheidsregio Utrecht stelt per direct een verbod in op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en alle andere openbare plekken. Dat heeft Peter den Oudsten, waarnemend burgemeester van Utrecht en voorzitter van de veiligheidsregio, dinsdagmiddag besloten.

Het verbod geldt in ieder geval tot en met woensdag. Dat betekent dat bij de protestactie van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) die voor woensdag gepland staat bij het RIVM-gebouw in De Bilt geen trekkers of andere landbouwvoertuigen mogen worden gebruikt. Die actie mag wel doorgaan, maar met maximaal tweeduizend personen en met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Na het bekendmaken van het verbod riep FDF demonstranten op om woensdag met de auto naar De Bilt te komen. Een woordvoerster noemt het verbod tegenover persbureau ANP „gewoon absurd”. „We hebben de demonstratie vorig week al aangemeld, daar is de veiligheidsregio direct in betrokken. Vervolgens hoor je niets, en dan besluiten ze van het ene op het andere moment dat er helemaal geen trekkers mogen komen.”

Het trekkerverbod is ingesteld omdat FDF niet kon zeggen hoeveel boeren met trekkers op de demonstratie af zullen komen, en dat de organisatie laat weten „het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden”, schrijft de veiligheidsregio Utrecht in een verklaring. Het in groten getale gebruiken van trekkers woensdag in De Bilt „levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk”.

Veevoermaatregel Schouten

De boeren protesteren om de veevoermaatregel van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) van tafel te krijgen. De minister wil boeren verplichten tot het gebruik van minder eiwitten in hun veevoer om zo de uitstof van stikstof te beperken. Volgens FDF moet de overheid zich niet bemoeien met wat zij hun koeien voeren. De boeren zijn bezorgd dat dit slecht is voor de gezondheid van hun dieren. De keuze voor het RIVM-gebouw is ingegeven doordat het instituut volgens FDF „stikstofsjoemelcijfers” verspreidt.

Meerdere veiligheidsregio’s in Nederland stelden deze maand een trekkerverbod bij demonstraties in. Zo’n verordening gold onder meer in de drie noordelijke provincies. Dat verbod werd later tevergeefs aangevochten door FDF in een kort geding, het werd later alsnog opgeheven na gesprekken met boerenorganisaties.