Vakantiehuis met camera’s in de douchekop

De openingsscène van The Rental zet de kijker een klein beetje op het verkeerde been. Met hun hoofden vlak bij elkaar kijken Charlie en Mina op een computerscherm naar een droomhuis dat te huur is voor vakanties. Het is eigenlijk te duur, maar ‘fuck it, we doen het’. Dan komt Charlies broer binnen en blijkt dat hij de vriend is van Mina. Charlie is getrouwd met Michelle, Mina is zijn zakenpartner. Met zijn vieren gaan ze er een weekendje tussenuit. De verhuurder is een vreemde man en lijkt een racist: omdat Mina een Arabische achternaam heeft, wees hij eerder haar aanvraag af om het huis te huren en maakt hij wat denigrerende opmerkingen.

Op de avond dat iedereen behalve Michelle drugs neemt, blijkt de verstandhouding tussen Charlie en Mina toch niet zo onschuldig. Als Mina de dag erna camera’s ontdekt in de douchekoppen, is dat het begin van veel ellende.

The Rental is het regiedebuut van Dave Franco, de minder bekende broer van acteur/regisseur James Franco. Actrice Alison Brie (Michelle) is zijn echtgenote. De eerste helft van The Rental is nog wel te genieten, al biedt de plot weinig verrassingen. Daarna gaat het bergafwaarts en verwordt The Rental tot saaie standaardhorrorfilm, inclusief psychopathische moordenaar.

Horror The Rental Regie: Dave Franco. Met: Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White. In: 58 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven