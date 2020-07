Trump wil federale troepen naar Amerikaanse steden sturen

De Amerikaanse president Donald Trump wil meer federale troepen naar Amerikaanse steden sturen als reactie op de aanhoudende antiracismeprotesten en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Dat heeft Trump gezegd tijdens een bijeenkomst met verslaggevers in het Witte Huis op maandag.

Momenteel worden er alleen federale agenten ingezet in Portland in de staat Oregon. Officieel hebben zij de taak overheidsgebouwen te beschermen, maar de afgelopen dagen kwam er steeds meer kritiek van lokale bestuurders dat zij ver van de gebouwen die ze moeten bewaken betogers arresteren, vaak zonder duidelijke reden en zonder zich daarbij te identificeren. De staat Oregon heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid aangeklaagd voor het geweld waarmee federale agenten demonstranten aanpakken.

Trump kondigde aan dat hij troepen wil sturen naar onder andere New York, Chicago, Philadelphia, Detroit en Baltimore. Daarbij wees de president naar de burgemeesters van de steden. “Allemaal steden gerund door liberale democraten. Ze worden allemaal geleid door radicaal-links”. Volgens The Chicago Tribune worden daar deze week 150 federale troepen verwacht. De burgemeester van Chicago heeft zich fel uitgesproken tegen de komst van de agenten.

Ook leden van de Republikeinse partij hebben zich uitgesproken tegen de inzet van federale troepen bij de protesten in Amerikaanse steden. Trump verdedigde het optreden van agenten echter en wees daarbij naar Joe Biden, de presidentskandidaat van de Democraten, op wie Trump in de peilingen een grote achterstand heeft. “Met Biden zou het hele land naar de hel gaan. En we laten het niet naar de hel gaan”.

