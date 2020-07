Terugblik: tientallen jaren wandelen in en rondom Nijmegen

Aan de eerste editie in 1909 deden 306 mensen mee, van wie slechts tien burgers. In 2019 waren er 47.000 deelnemers, van wie een kleine 6.000 militair is. Op deze foto is een tentenkamp te zien aan de rand van Nijmegen, waar in 1966 duizenden militairen werden ondergebracht. Foto ANP