Ook in hoger beroep 15 jaar celstraf voor ‘gruwelijke’ moord op studente

De 33-jarige Zamir M. is in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex Laura Korsman in Utrecht. Het gerechtshof in Arnhem ging dinsdag mee met het eerdere oordeel van de rechtbank.

Korsman werd in juli 2018 om het leven gebracht in haar studentenhuis. M. drong met een handschoen aan en een mes bij zich de woning binnen. Hij wachtte tot Korsman thuis kwam, waar hij haar veertig keer stak en sneed. Het hof concludeert dat M. „tijd heeft gehad” om na te denken over zijn plan om de vrouw te doden. Voorbedachten rade, en daarmee moord, is daarom bewezen.

De rechtbank in Arnhem kwam een jaar geleden tot eenzelfde conclusie, en omschreef de daad als een „gruwelijke” en „mensonterende” moord. M. ging in hoger beroep, en stelde dat hij uit noodweer handelde. Het hof ging daar echter niet in mee. M. is dinsdag daarom ook veroordeeld voor stalking in de periode voorafgaand aan de moord.

‘Doodsangst’

Korsman heeft „door de belaging in angst moeten leven en is in doodsangst gestorven”, concludeert het gerechtshof. „Het leed dat de nabestaanden is aangedaan is immens. Ook de maatschappij is geschokt.”

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat M. een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij een lagere straf dan gebruikelijk is voor moord. Wel is de kans dat de verdachte weer tot geweld komt in een relatie volgens het hof groot. Om die reden krijgt M. tbs met dwangverpleging, en komt hij niet vrij voordat de kans op herhaling is verminderd.