Onvrede groeit over inzet paramilitairen in Portland

De Amerikaanse president Donald Trump stuurde extra federale ordetroepen naar de stad Portland om federale monumenten en gebouwen te beschermen tijdens confrontaties tussen radicale antiracismebetogers en de politie. Over het optreden van de ordetroepen is in de VS ophef ontstaan. Zo arresteerden zij demonstranten op verre afstand van federale gebouwen, soms zonder duidelijke reden. De burgemeester van Portland eiste dit weekend dat Trump de paramilitairen terugtrekt.