Neergestorte marinehelikopter bij Aruba gezonken

De marinehelikopter die zondagavond bij Aruba in zee stortte en waarbij twee van de vier bemanningsleden om het leven kwamen, is gezonken. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het bergen van de helikopter wordt nu zeer bemoeilijkt aangezien de zee plaatselijk twee tot drie kilometer diep is.

De helikopter van het type NH90 werd lange tijd drijvende gehouden door vier luchtkussens, ballonnen die automatisch opblazen als het toestel in aanraking komt met water. Toen twee van de luchtkussens knapten, zonk de helikopter. Defensie probeert nu de positie van het toestel vast te stellen. De zwarte doos, met daarin de vluchtinformatie, kon wel tijdig geborgen worden. Dit is cruciaal om de precieze oorzaak van de crash te achterhalen.

De helikopter was zondagavond van Aruba onderweg naar Curaçao en stortte in zee op iets meer dan twaalf kilometer van de kust. Bij het ongeval kwamen twee militairen om het leven die in de cockpit van het toestel zaten. Het gaat om een 34-jarige vrouw en een 33-jarige man. Twee anderen die zich in het middengedeelte van de helikopter bevonden, raakten alleen lichtgewond.