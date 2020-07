Meerdere veiligheidsregio’s verbieden trekkers op landelijke actiedag FDF

In navolging van Utrecht hebben dinsdagavond ook de veiligheidheidsregio’s Groningen, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek een demonstratieverbod uitgevaardigd voor protesten met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Daarmee moeten opstoppingen en onveilige situaties in het verkeer worden voorkomen tijdens de landelijke actiedag die Farmers Defence Force (FDF) voor woensdag heeft aangekondigd.

De veiligheidsregio Utrecht stelde eerder deze dinsdag tot woede van FDF al per direct een verbod in op demonstraties met trekkers op de openbare weg en parkeerplaatsen, omdat er voor woensdagmiddag een grote protestactie is gepland bij het RIVM in Bilthoven. „We hebben de demonstratie vorig week al aangemeld, daar is de veiligheidsregio direct in betrokken. Vervolgens hoor je niets, en dan besluiten ze van het ene op het andere moment dat er helemaal geen trekkers mogen komen, een paar uur voordat de eerste mensen zouden vertrekken naar het protest”, zei FDF-woordvoerder Sieta van Keimpema daarover tegen persbureau ANP. „Erg onzorgvuldig. Ik denk dat het een opzetje is om de boel te frustreren.”

Vrees voor ‘ontwrichtende acties’

De veiligheidsregio Flevoland komt ook met een verbod, omdat FDF via sociale media heeft opgeroepen met tractoren te komen demonstreren, mogelijk bij Lelystad Airport. Er is geen demonstratie in Lelystad aangemeld en daarom is het volgens voorzitter Franc Weerwind van de veiligheidsregio niet mogelijk om duidelijke afspraken te maken om de acties veilig te laten verlopen. Het verbod is per direct ingegaan, om te voorkomen dat boeren ‘s avonds laat of ‘s nachts toch al met landbouwvoertuigen gaan reizen.

De autoriteiten in Groningen zijn bang dat Farmer Defence Force „opnieuw op grote schaal ontwrichtende acties gaat organiseren” en daarom stelt de veiligheidsregio op 22 juli van middernacht tot middernacht een verbod in. De veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek wijst bij de rechtvaardiging voor het trekkerverbod op de vrees voor een mogelijke demonstratie bij het Mediapark in Hilversum.

Kort geding tegen eerder trekkeverbod

Eerder deze maand werd door meerdere veiligheidsregio’s ook al een trekkerverbod ingesteld. FDF spande daar een kort geding tegen aan, maar verloor. Na gesprekken met boerenorganisaties werd het verbod alsnog opgeheven.

De boeren protesteren tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw (ChristenUnie). Schouten wil boeren verplichten om minder eiwitten in hun veevoer te gebruiken om zo de uitstof van stikstof te beperken. Maar volgens FDF moet de overheid zich niet bemoeien met wat zij hun koeien voeren. De boeren zijn bang dat de maatregel slecht uitpakt voor de gezondheid van hun dieren.