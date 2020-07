Man gijzelt twintig mensen in bus in Oekraïense stad Lutsk

In de Oekraïense stad Lutsk heeft een gewapende man dinsdagochtend zo’n twintig mensen gegijzeld in een bus. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man zou gedreigd hebben de bus op te blazen. Momenteel wordt met de gijzelnemer onderhandeld om de „situatie zonder slachtoffers op te lossen”. Het is niet bekend wat voor eisen de man heeft gesteld.

President Volodymyr Zelensky meldt op Facebook dat de inzittenden rond 09.30 uur lokale tijd zijn gegijzeld, waarna meerdere schoten zijn gehoord. Het is onduidelijk waar deze zijn afgevuurd en of er mensen gewond zijn geraakt. Op foto’s is wel te zien dat de bus ernstig beschadigd is.

De dader heeft kort na de gijzeling zelf de politie gebeld en zijn identiteit onthuld, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zou gaan om Maksim Plochoj. Op internet en sociale media circuleren verschillende teksten van de hand van Plochoj, waarin hij schrijft over zaken als „het systeem”, angst en criminaliteit.