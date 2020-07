Kiezen voor de liefde of voor White Power

Burden ging begin 2018 in première op het Sundance filmfestival maar werd pas ruim twee jaar later alleen in Amerika uitgebracht. In de slipstream van de recente Black Lives Matter-betogingen komt hij nu ook in Nederland uit. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Mike Burden. In 1996 woont deze voormalig soldaat in een klein stadje in North Carolina. Hij werkt voor Tom, een onvervalste racist en voor Mike een vaderfiguur.

Tom en zijn kornuiten toveren een oude bioscoop om tot een museum dat is gewijd aan de geschiedenis van de Ku Klux Klan. Dit is tegen het zere been van de plaatselijke dominee Kennedy, wiens oom door de KKK gelyncht werd. Dagelijks gaan hij en zijn volgelingen demonsteren bij het museum, wat ontvlambare situaties oplevert. Als Mike verliefd wordt op Judy, wier zoontje bevriend is met een zwart jongetje, komt hij voor een dilemma: kiest hij voor Judy of White Power?

Burden laat zien hoeveel macht en terreur de haat predikende Ku Klux Klan anno 1996 nog uitoefent, met onder meer vertakkingen bij de politie. Ondanks de goede bedoelingen is Burden echter geen heel sterke film, daarvoor is hij te weinig subtiel en prekerig.

Drama Burden Regie: Andrew Heckler. Met: Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Andrea Riseborough, Usher Raymond, Tom Wilkinson. In: 59 bioscopen ●●●●●

