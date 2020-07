In de huid van een ingescande vrouw op alternatief theaterfestival Noorderzon

Ook theaterfestival Noorderzon heeft dit jaar een alternatieve vorm. Gewoonlijk zijn er zo’n twee weken lang performances te zien, kriskras door Groningen; nu duurt het festival ruim een maand met een programma waarin internationale kunstenaars en lokale makers zij aan zij staan. Hiervoor kwam zelfs een nieuwe naam: het NoorderZomerProgramma.

Wie van Noorderzon houdt, zal ook dit festival waarderen. De programmering is afwisselend, al zijn er minder liveperformances en waren sommige kunstprojecten eerder te zien. Films als I am a Seagull (The Chekhov Project) en The Making of Justice (Sarah Vanhee) zijn, na vertoningen op eerdere edities, opnieuw te bezoeken.

Premières zijn er ook, zoals de Argentijnse film El Público van Mariano Pensotti. Hierin worden toeschouwers van een toneelstuk gevolgd. In hun dagelijks leven grijpen ze terloops terug op wat ze hebben gezien, waardoor een beeld ontstaat van de oorspronkelijke performance.

Voorstelling online

Bij het NoorderZomerProgramma is theater ook op afstand te bezoeken: Live stream Arielle F woon je bij via beeldbelprogramma Zoom. De Zwitserse kunstenaar Simon Senn speelt deze performance vanuit zijn eigen huis, als een afgeleide van de ‘reguliere’ voorstelling Be Arielle F. Senn neemt zijn online-publiek mee naar het moment waarop hij voor zo’n tien dollar een digitaal lichaam kocht. Het is de computerversie van een echte, naakte vrouw.

Door een VR-bril op te zetten, kruipt de kunstenaar in het geanimeerde lijf. Hij doet onderzoek voor een voorstelling, maar dit project heeft grote impact op hem. „Het was liefde op het eerste gezicht, alsof alles op zijn plek viel.” Na deze ervaring besluit hij op zoek te gaan naar de vrouw wiens lichaam is ingescand. Het blijkt de welwillende ‘Arielle F’, die nauwelijks had stilgestaan bij de implicaties van de scan, in ruil voor zeventig dollar. „Het is eng dat het nu overal is”, verklaart ze nadenkend, „Er is geen weg meer terug.”

In de livestream wisselen opnames van gesprekken, animaties en livebeelden elkaar af. Zo ‘trekt’ de kunstenaar het 3D-model ‘aan’: op het scherm bungelt het digitale lijf eerst in de lucht alsof het een hoopje kleding is. De armen zijn onhandig tegen de knieën geplakt.

De online vorm van de voorstelling voert de spanning tussen het digitale en de realiteit op, zeker als Arielle echt haar opwachting maakt in het Zoom-gesprek. Digitale identiteiten beginnen door elkaar te lopen tot er een verwarrend online Droste-effect ontstaat.

Theaterfestival NoorderZomerProgramma 16/7 t/m 23/8. Livestream Arielle F van Simon Senn Gezien: online via Zoom, 16 juli 2020 Inl: noorderzon.nl ●●●●●