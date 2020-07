Gegijzelde buspassagiers Loetsk allen vrij, dader gearresteerd

Alle dertien gegijzelde buspassagiers in de Oekraïense stad Loetsk zijn vrijgelaten. De gijzelnemer, een 44-jarige Oekraïner die in Rusland woont, heeft zich overgegeven en is opgepakt. Dat bevestigt de Oekraïense politie dinsdagavond, meldt persbureau AP. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Dinsdagochtend rond 09.30 uur lokale tijd gijzelde de dader die is geïdentificeerd als Maksym Kryvosj een toen nog onbekend aantal inzittenden van een bus in Loetsk, een stad in het noordwesten van Oekraïne. Kryvosj was gewapend en zou gedreigd hebben de bus op te blazen en later explosieven uit het raam van de bus hebben gegooid en schoten hebben gelost op een politiedrone. Na onderhandelingen met de politie liet de gijzelnemer eerst drie mensen vrij, onder wie een zwangere vrouw.

Getuigen hoorden tijdens de gijzeling meerdere schoten en op foto’s was te zien dat de bus beschadigd was geraakt. Kryvosj nam zelf contact op met de politie en eiste daarbij dat meerdere hooggeplaatste Oekraïense politici zouden verklaren dat ze terroristen zijn, aldus persbureau Reuters. De dader is een bekende van justitie en heeft tien jaar celstraf uitgezeten voor wapenhandel en fraude. Het centrum van Loetsk werd tijdens de gijzelactie afgesloten.