Forse stijging van aantal nieuwe coronabesmettingen

Het aantal gevonden coronabesmettingen is bijna verdubbeld, het reproductiegetal R ligt weer boven de 1 en er zijn 96 besmettingshaarden door het hele land gevonden. De meest recente cijfers van het RIVM bevestigen de trend van de afgelopen weken: de corona-epidemie in Nederland groeit weer, net als in andere Europese landen.

Vorige week meldde het RIVM nog 534 nieuwe besmettingen, afgelopen week werden er 987 mensen positief getest. Het reproductiegetal komt daardoor ruim boven de 1 uit – het moment waarop de epidemie weer groeit. De R wordt voor 3 juli – het meest recente cijfer – geschat op 1,23, wat wil zeggen dat 100 zieken gemiddeld 123 anderen aansteken.

Het RIVM en het kabinet hielden al rekening met een stijging van het aantal besmettingen vanwege de versoepeling van de maatregelen op 1 juli. Maar de huidige stijging is „fors”, stelt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam tegen NRC. „Daar maak ik me wel zorgen over.”

150 per dag

Begin juli was de epidemie nog op zijn dieptepunt. Op 6 juli werden 41 mensen positief getest. Sindsdien loopt het aantal besmettingen snel op. De afgelopen week werden er dagelijks rond de 150 besmettingen gevonden. Koopmans: „Als we op deze manier doorgaan, hoeven we niet tot de herfst te wachten op een tweede golf.”

De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats binnen huishoudens, blijkt uit bron- en contactonderzoek, maar steeds vaker worden mensen aangestoken door verdere familie, vrienden of collega’s op hun werk, bij feestjes of in de horeca. Dat zijn omstandigheden waarin mensen zich vaak niet aan de regels houden, zoals voldoende afstand houden, stelt Koopmans. „Die gedragsregels zijn cruciaal, ze zijn er niet voor niks. Als deze trend doorzet, zullen burgemeesters en veiligheidsregio’s mogelijk moeten besluiten om toch een deel van de versoepelingen terug te draaien.”

De afgelopen dagen kwamen al verschillende besmettingshaarden in de media, waaronder twee privéfeestjes in Goes waar voornamelijk jongvolwassenen besmet raakten. Een aantal van hen stak zijn ouders aan. In totaal zijn in Goes de afgelopen twee weken 44 besmettingen gevonden. In Hillegom raakten zeker 23 mensen besmet in een kroeg, waaronder de eigenaar. De vrees bestaat dat zij weer tientallen anderen hebben besmet.

Brandhaarden in hele land

Die brandhaarden staan niet op zichzelf: in totaal hebben de GGD’s 96 zogenoemde ‘clusters’ gevonden – minimaal drie besmettingen die aan elkaar gelinkt kunnen worden. Gemiddeld bestaan die clusters uit ruim vijf personen. De brandhaarden worden gevonden door het hele land, stelt het RIVM. Met name in Zuid- en Noord-Holland groeide het aantal besmettingen snel.

Onder de besmette personen zitten bovendien meer jongeren. Sinds 1 juli is ruim 30 procent jonger dan 30, terwijl dat tussen februari en mei tussen de 10 en 20 procent was. Jonge mensen worden minder vaak ernstig ziek – maar ook zij kunnen ernstige klachten krijgen, stelt Koopmans. „Ze kunnen ook anderen besmetten. Denk aan je ouders en oudere familieleden.”