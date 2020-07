EU-leiders bereiken akkoord na vier dagen onderhandelen

Europese regeringsleiders hebben een akkoord bereikt over de nieuwe EU-meerjarenbegroting en een nieuw corona-herstelpakket. Om 05.40 uur dinsdagochtend werden de onderhandelingen in Brussel afgerond, bijna vier volle dagen nadat ze vrijdagochtend begonnen.

Het akkoord gaat in totaal over ruim 1.820 miljard euro. De Europese Commissie krijgt van de Europese lidstaten toestemming om 750 miljard euro op de kapitaalmarkten te gaan lenen, waarvan 390 miljard als subsidies worden verstrekt. De nieuwe meerjarenbegroting krijgt een omvang van in totaal 1.074 miljard euro voor de komende zeven jaar (2021-2027).

Dit bericht wordt aangevuld.

