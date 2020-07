Eerbetoon shorttracker Van Ruijven vindt woensdag plaats in Thialf

Shorttracker Lara van Ruijven krijgt woensdagavond in schaatsstadion Thialf een laatste eerbetoon. Dat meldt schaatsbond KNSB dinsdag in een verklaring. Van Ruijven overleed op 10 juli in een Frans ziekenhuis, waar ze was opgenomen met een acute stoornis aan haar immuunsysteem. De wereldkampioene op de 500 meter werd 27 jaar.

Dit weekend is het lichaam van Van Ruijven naar Nederland overgebracht en woensdag zal zij rond 19.45 uur met een rouwauto aankomen in Heerenveen. De auto zal een laatste ronde maken over het ijs, waar teamgenoten een erehaag zullen vormen. Vrienden en fans kunnen bij het stadion een erehaag vormen. Hierna zal Van Ruijven overgebracht worden naar het Westland waar ze opgroeide. Haar familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Van Ruijven werd eind juni ernstig ziek tijdens een trainingskamp in Frankrijk. Ze werd opgenomen op de intensive care in het ziekenhuis van Perpignan en kunstmatig in coma gehouden. Ze overleed daar in bijzijn van familie en naasten.

Lees hier de necrologie van Lara van Ruijven: Toen ze eindelijk de beste was, sloeg het noodlot toe