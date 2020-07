‘Dark River’: drama over incest mist rauwheid

De Britse regisseur Clio Barnard pakt in Dark River een zeer duister onderwerp op: incest. Alice (Ruth Wilson) keert na het overlijden van haar vader na vijftien jaar terug naar de schapenboerderij in Yorkshire waar ze is opgegroeid. Daar ziet ze haar broer Joe (Mark Stanley) terug. Ze wordt overvallen door de traumatische herinneringen aan het misbruik door haar vader. Tussen broer en zus lopen de spanningen over de toekomst van de vervallen boerderij hoog op, gevoed door hun traumatische jeugd.

Barnard viel eerder op met het fraaie sociaal-realistische The Selfish Giant (2013). Met Dark River gaat ze min of meer op dezelfde voet verder. De overgangen tussen heden en verleden – met jongere acteurs in de rollen van Alice en Joe – zijn uitmuntend gedaan; zowel wat casting als montage betreft een knappe prestatie. De opspelende herinneringen van Alice zijn direct en geloofwaardig in haar volwassen leven geïntegreerd; heden en verleden zijn soms moeilijk uit elkaar te houden. Maar Alice en Joe krijgen te weinig contouren mee. Misschien hebben ze te weinig variaties in hun scènes. Vrijwel voortdurend staat het onuitgesproken leed centraal.

Elk element van Dark River is met zorg gekozen en smaakvol en aandachtig in het geheel gevoegd. Dat is niet alleen maar positief. Het rauwe thema had meer baat gehad bij wat meer rafels. De puzzelstukken vallen te netjes op hun plaats.

Drama Dark River Regie: Clio Barnard. Met: Ruth Wilson, Mark Stanley. In: 16 bioscopen ●●●●●

