Trump houdt weer coronapersconferentie en adviseert mondkapjes

De Amerikaanse president Donald Trump adviseerde inwoners van de VS tijdens zijn eerste speciale persconferentie over corona sinds eind april een mondkapje te dragen als ze niet genoeg afstand van anderen kunnen houden. „We vragen iedereen die niet in staat is sociale afstand te houden een mondkapje te dragen. Of je mondkapjes nou wel of niet leuk vindt, ze hebben effect. En we moeten alles aangrijpen wat we kunnen”, zei Trump. Volgens de president wordt het virus „waarschijnlijk eerst slechter, voordat het weer beter wordt.”

Foto Sarah Silbiger/EPA

Zelf droeg de president lange tijd geen mondkapje bij openbare gelegenheden, maar de afgelopen dagen was hij voor het eerst meerdere malen met een mondkapje te zien. Hij zei tijdens de persconferentie dat hij eraan begint te wennen en dat hij een mondkapje zal dragen als hij met meerdere mensen in een lift staat. „Ik zal ze met plezier gebruiken. Alles wat mogelijk helpt...is goed.”

Trump riep ook jongeren op om volle cafés te vermijden om zo verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal coronabesmettingen in de VS blijft stijgen, vooral ook in grote en belangrijke staten als Florida, Californië en Texas. Er zijn sinds de uitbraak van het virus inmiddels bijna 4 miljoen coronagevallen vastgesteld in de Verenigde Staten en ruim 140.000 mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden.

Trump hield in maart en april vrijwel dagelijks goed bekeken persconferenties over het coronavirus, maar stopte daar eind april mee. Dat gebeurde vlak nadat hij veel kritiek kreeg, omdat hij had gezegd dat Amerikanen misschien wel konden herstellen van het virus door desinfectiemiddel te injecteren.

Toen hij maandag aankondigde zijn persconferenties te hervatten, zei hij dat mede te doen vanwege de hoge kijkcijfers afgelopen lente: „Ik hield ze omdat er veel mensen naar keken, recordaantallen in de geschiedenis van de kabeltelevisie. Er is nog nooit zoiets geweest. Het is een geweldige manier om het publiek te informeren over hoe ver we zijn met vaccins en behandelingen.”