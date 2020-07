Brand in kathedraal Nantes mogelijk toch een ongeluk

De brand die zaterdagavond grote schade aanrichtte in de eeuwenoude kathedraal in het Franse Nantes is mogelijk toch per ongeluk ontstaan. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin dinsdag in het parlement gezegd, meldt persbureau Reuters. Justitie zei zaterdag van brandstichting uit te gaan, waarna de politie een verdachte arresteerde.

Volgens Darmanin is er echter „niets dat erop wijst dat dit een misdrijf was”. „Er is een onderzoek geopend. Het zou kunnen dat er sprake was van een ongeluk.” Justitie ging uit van opzet omdat de brand ogenschijnlijk op drie plekken tegelijk was ontstaan. Of de aanklager er nu ook officieel geen rekening meer mee houdt dat het vuur was aangestoken, is niet bekend.

De opgepakte man, een 39-jarige vluchteling uit Rwanda, was zondag al vrijgelaten. Alle verdenkingen tegen hem zijn opgeheven. De Rwandees werkte als vrijwilliger in de vijftiende-eeuwse kerk en had het gebouw vrijdagavond afgesloten. Zaterdagochtend ontstond de brand. De politie hield de vluchteling aan omdat er ongerijmdheden in zijn verklaring zouden zitten. „Die vraagtekens zijn nu weggenomen”, liet de aanklager na de vrijlating weten.

Bij de brand raakte het vierhonderd jaar oude orgel van de kathedraal onherstelbaar beschadigd. Ook de glas-in-loodramen en een kostbaar schilderij vielen ten prooi aan de vlammen. De schade in Nante is waarschijnlijk niet zo groot als bij de Notre-Dame in Parijs, waarvan het dak vorig jaar door brand volledig instortte. De brandweer had het vuur deze keer redelijk snel onder controle. Niemand raakte gewond.