Blokkeren of praten, dat is de kwestie

De boeren van de Farmers Defence Force (FDF) gaan deze woensdag weer de weg op. Ze waren van plan met tractoren op te rukken naar het milieu-instituut RIVM in Bilthoven, volgens de FDF „de grootste smeerlap van Nederland”. De Veiligheidsregio Utrecht heeft het gebruik van landbouwvoertuigen dinsdag verboden, omdat de FDF niet kon zeggen hoeveel boeren met tractoren zouden komen. Na het bekendmaken van het verbod riep FDF demonstranten op om met de auto naar Bilthoven te komen. Een woordvoerster noemt het verbod tegenover persbureau ANP „gewoon absurd”. „We hebben de demonstratie vorig week al aangemeld. Vervolgens hoor je niets, en dan besluiten ze van het ene op het andere moment dat er helemaal geen trekkers mogen komen.”

Aanleiding voor het protest is het verlopen van het ultimatum aan minister Schouten (Landbouw, CU) om haar plannen met veevoer te schrappen. Ze wil dat boeren hun vee de laatste vier maanden van dit jaar eiwitarm voedsel geven. De boeren vinden dit onacceptabele inmenging en vrezen gezondheidsschade voor het vee.

Defensie heeft op verzoek van de burgemeester van De Bilt circa zestien vrachtwagens met veertig militairen naar het RIVM gestuurd met het oog op het boerenprotest.

Rutger van Lier - Regioleider Achterhoek Oost van FDF

Rutger van Lier noemt zichzelf een „containerboer”. Hij heeft een bedrijf in Friesland dat afvalcontainers aan onder meer boeren levert. Met zijn grote blauwe tractor rijdt Van Lier regelmatig voorop bij protesten van de Farmers Defence Force (FDF). Samen met Thijs Wieggers is Van Lier regioleider Achterhoek Oost van de FDF.

Van Liers affiniteit met de boeren stamt uit zijn jeugd rond het Zuid-Hollandse Schipluiden, waar zijn vader tuinder was. Drie jaar geleden liet Van Lier de „gekkigheid van de Randstad” achter zich en verhuisde met zijn gezin naar de Achterhoek. Van Lier roemt het boerenleven van „fikkie stoken en crossen op de motor” dat volgens hem in de Randstad „onbetaalbaar” is geworden.

Ook noemt hij problemen in de multiculturele samenleving als reden voor zijn vertrek. Op zijn middelbare school in Delft zou de toename van leerlingen met een migratieachtergrond gepaard gaan met meer vechtpartijen dan voorheen. Van Lier zegt nu te strijden voor het behoud van de „boerencultuur” op het platteland en de belangen van de „authentieke Nederlandse bevolking”.

Voor het gesprek met NRC stuurt hij via WhatsApp foto’s van koeien in de wei en van een groep migranten, met daarbij de teksten „willen we meer dit?”, of „willen we meer dit?”. Van Lier: „De plannen met het veevoer zijn de directe reden dat we weer de straat op gaan, maar in wezen gaat dit over veel meer. Dit gaat over de vraag welke kant we op willen met Nederland. Willen we de komende tien tot twintig jaar nog veel meer mensen hier binnenlaten en alles volbouwen met huizen en wegen? Ik kom bij klanten in heel Nederland en overal hoor ik dat mensen dit niet willen. Maar het gebeurt wel. En daarom moeten de boeren inleveren.”

De uitstoot van stikstof door de veeteelt is volgens hem „een papieren probleem. Als je anders rekent, is het probleem er niet. Ik kom uit het westen. Daar rook je buiten de industrie van Pernis en de Maasvlakte. Ga hier maar eens buiten staan in het Twentse coulisselandschap. Dan sta je midden in de natuur.”

De protesten zullen doorgaan, verwacht hij. „Wat mij betreft mag er nog wel een tandje bij. We moeten dit volhouden en als het nodig is meer actievoeren. Met het CBL (brancheorganisatie van supermarkten) voeren we nu goed overleg, maar anders komen de blokkades van distributiecentra weer keihard terug.”