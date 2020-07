Bij Verzuz-battles op Instagram is iedereen een winnaar

Toen dit voorjaar de livemuziekindustrie door Covid-19 tot stilstand kwam, introduceerden hiphop-producers Timbaland en Swizz Beatz onlineplatform Verzuz. Op Instagram Live gaan sindsdien grote namen uit de popmuziek online de competitie aan. Woensdagnacht staat een battle tussen rappers DMX en Snoop Dogg op het programma. Gisteren maakte Verzuz bekend dat het een samenwerking aangaat met Apple Music, dat onder meer audiostreams van de battles zal gaan aanbieden.

Het idee achter de populaire, gratis te bekijken online muziekbattles is eenvoudig en fluïde. Twee producers, songwriters en/of artiesten nemen twintig nummers uit hun catalogus mee die ze om en om laten horen, om zo uit te maken wie het sterkste oeuvre heeft opgebouwd. Kijkers reageren live en achteraf discussieert men online nog dagen over wie gewonnen heef. In een pittige periode voor de muziekindustrie zijn de Verzuz-battles topentertainment en een hoopvol en troostrijk popcultureel fenomeen – ze creëren opwinding en een gevoel van intieme en gemeenschappelijke muziekbeleving in een realiteit van sociale afstand.

Vanuit eigen huis of studio

De ‘strijd’ wordt op vele manieren gevoerd. In eerste instantie gingen hiphop-producers in competitie door vanuit hun eigen huis of studio om en om nummers op te zetten. Het idee is dat ze elkaar daarbij steeds trachten te overtreffen – een intiemere lockdownvariant van de in Jamaica gewortelde competitieve en invloedrijke sound clash-cultuur, waarbij crews en artiesten met immense geluidsinstallaties en exclusieve nummers de strijd aangingen om de gunst van het steeds verder opgezweepte publiek.

In de Verzuz-battles is het competitie-element overwegend vorm en is iedereen winnaar. Artiesten van een vergelijkbare signatuur delen wat plaagstootjes uit maar de battles zijn vooral een triomfantelijk en prettig nostalgisch overzicht van wat de artiesten gepresteerd hebben. Ze praten over de totstandkoming van hun nummers, en reageren respectvol en enthousiast op elkaars keuzes, zoals bijvoorbeeld in de vriendelijke ‘confrontatie’ tussen DJ Premier van Gang Starr en RZA van Wu-Tang Clan, of de respectvolle, relaxte uitwisseling tussen Jill Scott en Erykah Badu.

De sessies beslaan inmiddels een breed muzikaal spectrum, van gospel en rap tot dancehall en soul, en variëren in vorm. John Legend en Alicia Keys zaten met de rug naar elkaar achter respectievelijk een zwarte en roze piano, en trapten af met een gemoedelijke gezamenlijke cover van Bob Marleys ‘Redemption Song’ voordat ze aan hun battle begonnen – een mooie mix van anekdotes over de totstandkoming van nummers, enthousiast meedansen met liedjes en gloedvolle livevertolkingen achter de piano.

En de in clash-cultuur gepokt en gemazelde dancehall-iconen Beenie Man en Bounty Killer gaven live vanuit een studio in Jamaica de energiekste Verzuz-battle tot nu toe weg, terwijl ze meezongen met, en dansten op een stortvloed aan krakers. De blik van ontzetting op het gezicht van Bounty Killer wanneer Beenie Man begint te chanten op een beat die eigenlijk voor hem is opgezet, werd een populaire meme. Ook moest de Jamaicaanse politie live worden afgewimpeld.

Streamingcijfers

Het succes van de Verzuz-battles vertaalt zich volgens onderzoekbureau Nielsen Music in sterk toegenomen aandacht voor de deelnemende acts. De gezamenlijke streamingcijfers van Beenie Man en Bounty Killer zouden na hun battle met 216 procent zijn toegenomen. Die van Erykah Badu en Jill Scott met 217 procent.

Sommige veelgenoemde grote namen houden zich nog afzijdig. Dr. Dre wilde best inbellen bij de sessie van New Jack Swing-maestro Teddy Riley versus Babyface maar zelf was hij niet zo happig op een battle, gaf hij aan. Snoop Dogg en DMX zeiden allebei eerder dat ze wel de strijd met Jay-Z zouden willen aangaan, maar gaan nu vannacht toch maar met elkaar de ring in.

De energieke, opruiende DMX is zelfs voor Snoop Dogg een tegenstander van formaat – hij is de eerste artiest die vijf albums achter elkaar op één zag binnenkomen in de albumlijst van de Amerikaanse Billboards.

Maar ja, dan zet Snoop Dogg met die onverwoestbaar nonchalante grijns weer één van zijn triljoen ontspannen wereldhits op.

Nu al zin in.

Verzuz-battle tussen Snoop Dogg en DMX is woensdagnacht om 02.00 uur met live-interactie te volgen op Instagram-account Detussen Snoop Dogg en DMX is woensdagnacht om 02.00 uur met live-interactie te volgen op Instagram-account @VerzuzTV