Natuurlijk wist Shell van het corruptierisico, stelt aanklager

‘Dít is corruptie!” Af en toe verheft Fabio De Pasquale zijn stem, vooral als de bouwvakkers weer beginnen aan de andere kant van de getraliede ramen. De aanklager citeert uit een interne mail van de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell, waarin het gaat over de vriendschap tussen de toenmalige president van Nigeria, Goodluck Jonathan, en de eigenaar van het olieveld waar Shell op aasde. „En je wéét dat de president een deel van de opbrengst uit dat veld wil hebben. Dat roept toch een corruptierisico op? Bestaat er wel een robuust compliancesysteem bij Shell?”

De Italiaanse rechtszaak tegen Shell en de Italiaanse oliemaatschappij Eni is wegens corona verplaatst naar een grote, schemerige bunker naast de San Vittore-gevangenis in Milaan. In de zeven arrestantencellen aan de zijkanten zaten eerder terroristen en maffiakopstukken. „Mag er een lampje aan”, klaagt een advocaat. „Nee”, zegt de rechter. „De lampen zijn stuk. En je bent hier toch om te luisteren.”

De zaak draait om de verwerving van de rechten voor een gigantisch olieveld voor de Nigeriaanse kust. ‘OPL 245’ is goed voor zo’n 9 miljard vaten ruwe olie, zo’n kwart van de totale Nigeriaanse olievoorraden. Het geld dat Shell en Eni hiervoor in 2011 betaalden – 1,3 miljard dollar – belandde voor het grootste deel in de zakken van Nigeriaanse politici en zakenlui, waaronder Goodluck Jonathan. Bovendien verkregen Shell en Eni het olieveld onder zeer gunstige fiscale voorwaarden, iets wat de aanklager een „perfecte economische misdaad” noemt. Het smeergeldbedrag maakt de corruptiezaak een van de grootste in z’n soort. Ook in Nederland loopt een strafzaak.

Een handige driestapsraket

Shell heeft altijd naar de Nigeriaanse overheid gewezen. De wispelturige eigenaar van het olieveld, de oud-minister van olie Dan Etete, was veroordeeld voor witwassen en de oliemaatschappijen hadden een handige driestapsraket opgetuigd. Shell en Eni betaalden aan de Nigeriaanse overheid, die het geld weer doorsluisde naar Etete – door The Economist een safe sex construction genoemd, met de regering als condoom. Dat er na de deal eventueel steekpenningen zijn betaald, gaat Shell dus niet aan, stelt de oliemaatschappij nog steeds.

Daar is aanklager De Pasquale, die eerder Berlusconi veroordeeld kreeg, het beslist niet mee eens. In zijn urenlange finale aanklacht zet hij aan de hand van interne e-mails uiteen hoe de twee oliemaatschappijen meededen aan grootschalige corruptie. De Pasquale: „Deze mails zijn geen borrelpraat, zoals Ben van Beurden ze in een tapgesprek afdeed. Ze circuleerden wijd in het bedrijf.”

„Het hart van de zaak” staat volgens de aanklager in een briefing uit 2010 voor Malcolm Brinded, destijds lid van de raad van bestuur van Shell. Er staat in dat de Nigeriaanse president wil dat de deal met het olieveld gauw rondkomt, omdat dit „politicial contributions” zal opleveren. Dat bewijst volgens De Pasquale dat Shell heel goed wist dat het geld als politiek smeergeld zou eindigen. Hij haalt nog meer mails aan, waarin Shell-werknemers praten over „paying people off” en over prijzen die acceptabel moeten zijn voor „all players in Abuja” – lees: politici in de regeringsstad.

De stem van de aanklager wordt na acht uur praten schor als hij van het paleis in Abuja naar een luxe hotel in Milaan springt, van Russische tussenpersonen naar corrupte olieministers, van koffers cash naar manipulatie van de rechtszaak, van FBI naar FIOD en van 1998 naar nu. Het mondkapje van de rechter zakt af en toe omlaag.

De Pasquale beklaagt zich ook over het gedrag van Shell in de rechtszaak. Hij keurt de afwezigheid van de verdachten af, hekelt de in zijn ogen leugenachtige woordvoering en is kritisch op het feit dat Shell zijn interne onderzoeken naar de kwestie, met mysterieuze namen als ‘XYNO’, verborgen houdt onder het mom van beroepsgeheim. „Een compliance-rapport dat verborgen blijft. Dat is toch een grap?” In Nederland ligt de strafzaak stil, omdat Shell claimt dat alles wat de interne juristen lazen, ook onder het verschoningsrecht valt.

Als het licht zakt en de rechter bijna niet meer te zien is, wil de aanklager nog iets zeggen over hoe de rijkdommen van arme landen voor lage prijzen worden weggegeven, en hoe dat democratieën ondermijnt. Maar de tijd is op.

En dus, in twee minuten, de eisen. Rond de zeven jaar celstraffen voor de Shell-mensen wegens „de ernst van de zaak en het internationale karakter van de corruptie.” Tussenpersonen en Eni-managers krijgen tussen vier en acht jaar cel tegen zich geëist, eigenaar Etete tien jaar voor zijn „slechte gedrag.” Daarbij: boetes van bijna een miljoen euro voor de bedrijven, plus een vordering van omgerekend ruim 1 miljard dollar.

Peter Robinson, oud-directeur Afrika Strafeis: 6 jaar en 8 maanden cel De Australiër Peter Robinson zat als regiodirecteur dicht op de koop van het grote olieveld en was de schakel naar de top. Robinson kreeg mail van de oud-spionnen, en hield Malcolm Brinded met briefings op de hoogte van de onderhandelingen. In een onverwachte plotwending beschuldigde Shell in 2018 Robinson van corruptie. De directeur zou bij het afstoten van een ander Nigeriaans olieveld van Shell aan een lokale partij steekpenningen hebben aangenomen. Shell, naar eigen zeggen “verbijsterd en teleurgesteld” over de ontdekking, deed in Nederland aangifte tegen Robinson. De verkoop van dat andere olieveld viel op exact dezelfde dag als de schikking van OPL 245 waar Robinson ook bij betrokken was: op 29 april 2011. Bij beide transacties speelde de toenmalige minister van olie en oud-Shell-werkneemster Diezani Alison-Maduake een belangrijke rol. Shell stelt desondanks dat beide zaken „voor zover bekend” geen verband houden met elkaar. Saw my Delta man 245. He spoke to Mrs E this morning. She says E claims he will only get 40 m of the 300 we offering – rest goes in paying people off. Mail van John Copleston aan Peter Robinson, 5 januari 2009, over wat de vrouw van Etete had verteld over de zorgen van haar man.

Guy Colegate, oud-adviseur Shell Strafeis: 6 jaar en 8 maanden cel Guy Colegate, eveneens van MI6, hield nauw contact met zijn collega Copleston in opgefokte mailtjes vol snelle afkortingen en scheldwoorden. Jarenlang verrichten de twee inlichtingenwerk voor Shell in Nigeria. Aan hen de taak uit te zoeken welke oliebedrijven nog meer aasden op OPL 245, hoe het politiek gesternte stond en wat alle beslissers op hun verlanglijstje hadden staan. Daartoe voerden ze informele gesprekken met politici en tussenfiguren, die ze rapporteerden aan hun meerdere Peter Robinson en managers daarboven. In een getapt telefoongesprek, vlak na de FIOD-inval in 2016 op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag, deed zittend bestuursvoorzitter Ben van Beurden hun mailwisselingen af als ‘borrelpraat’. Maar het mailverkeer van de twee ondergraaft de woordvoeringslijn van Shell – ‘we weten niet wat de eigenaar deed met het geld’. Uitvoerig praatten de mannen over welke ‘haaien’ er allemaal geld verwachtten uit de deal en hoe gestoord Etete is. Lots of sharks circling – OJ, Dez, Gusau plus all the bullshitters in middle. Friend thinks he can fight them off but says he needs time to manage chief as he is ‘a lunatic’ – hence 25/10 spa/final bid date Mail van Guy Colegate aan Peter Robinson, 14-10-2010, over de onderhandelingen met ‘chief’ Etete. Saillant: de minister van olie Diezani Alison-Madueke – ‘Dez’ in de mail – is voormalig Shell-medewerkster

John Copleston, oud-adviseur Shell Strafeis: 6 jaar en 8 maanden cel Met zijn collega Guy Colegate is John Copleston een van de meest illustere spelers in het dossier. Op zijn visitekaartje staat braaf strategic investment adviser, maar in werkelijkheid werkte Copleston bij de Britse geheime dienst MI6 voordat hij naar Shell overstapte om, volgens de aanklager „de duistere kant van OPL 245 te verkennen”. De aanstelling is niet uniek, Shell rekruteert vaker oud-spionnen van de FBI, MI6, SAS en MIVD. Als een van de weinige Shell-werknemers sprak hij rechtstreeks met de eigenaar van het olieveld. Dan Etete had een slechte reputatie. In 2007 was hij in Frankrijk veroordeeld voor witwassen. De hoogste managers van Eni en Shell wilden daarom liever niet met hem in één ruimte worden gezien. Dat lieten ze over aan tussenpersonen en werknemers die lager in rang stonden. Tot het strafdossier uitlekte, hield Shell zelfs vol dat het helemaal niet wist dat het zaken met Etete had gedaan. Copleston wist dat wel, getuige de „iced champagne”. Meanwhile we are getting along very well personally, lunch and lots of iced champagne, and this time round we are at least negotiating face to face Mail van Copleston aan een Russische tussenpersoon, 16 oktober 2019, over een ontmoeting met eigenaar Etete.

Malcolm Brinded, oud-bestuurslid Shell Strafeis: 7 jaar en 4 maanden cel Malcolm Brinded is de hoogste Shell-bestuurder die aanklager Fabio De Pasquale wil opsluiten. Brinded was tussen 2002 en 2012 lid van de raad van bestuur onder Jeroen van der Veer en daarna Peter Voser. De voormalig baas ‘upstream’, de divisie voor gas- en oliewinning, kreeg bij zijn vertrek 2,5 miljoen euro mee. Brinded was nauw betrokken bij het getouwtrek rond het Nigeriaanse olieveld, blijkt uit het strafdossier, dat in bezit is van NRC. Hij tekende officiële proposals in de onderhandelingen en liet zich tot in detail bijpraten over de politieke situatie in Nigeria en de prijs van de deal. Hij wist dat er omstreden political contributions uit de opbrengst van het veld moesten komen. Over OPL 245 was al jaren geprocedeerd door Shell, dat rechten bezat, maar die niet kon uitwinnen. Voor Brinded stond er daardoor veel op het spel. Onder zijn verantwoordelijkheid waren er al honderden miljoenen geïnvesteerd in winning, zonder afdoende juridische dekking. In country view is that the president is motivated to see 245 closed quickly – driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence. Notitie voor Malcolm Brinded 23 augustus 2010, briefing voor telefoongesprek met Eni. Malabu is van Etete, eigenaar van OPL 245.