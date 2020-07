In de trein onderweg naar Leiden. Achter me zit een vrouw van rond de veertig. Ze geeft uitgebreid relatieadvies door de telefoon: „Schat, neem rust en denk vooral aan jezelf! Ook af en toe die telefoon weg. Oh, wacht ik moet overstappen, een seconde.” Terwijl ze de trein uitloopt, stopt ze abrupt. Ze draait zich naar links en richt zich tot de jongen tegenover mij en zegt: „Een mondkapje op je kin is hetzelfde als een condoom om je ballen. Het werkt niet.” En loopt door.

