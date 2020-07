1.300 politiedossiers Horst onderzocht vanwege mogelijk gesjoemel agenten

Circa 1.300 politiedossiers in Horst worden onderzocht omdat de agenten daarmee mogelijk hebben gesjoemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdagavond naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger. Als uit het onderzoek van de rijksrecherche blijkt dat de agenten hebben gerommeld met de dossiers, kan dat gevolgen hebben voor de strafzaken waarover de documenten gaan.

Het onderzoek komt voort uit een schandaal rond negen politieagenten van het basisteam Horst/Peel en Maas. Vijf van hen moeten vertrekken, zo bleek vorige maand, omdat ze zich volgens de politie schuldig hadden gemaakt aan „ernstig plichtsverzuim”. Ze zouden onder meer misbruik van hun bevoegdheden hebben gemaakt. Zo pleegden de agenten naar verluidt huiszoekingen zonder de vereiste papieren en vervalsten ze processen-verbaal. Een OM-woordvoerder spreekt dinsdag enkel over „valsheid in geschrifte”. Alle dossiers waarbij de agenten tussen 2015 en 2019 betrokken waren, worden nu onderzocht.

Justitie laat dinsdag weten dat tot nu toe in vijftien dossiers „vragen gerezen zijn omtrent het handelen” van de agenten. Bij drie dossiers hebben de agenten mogelijk een strafbaar feit gepleegd. Als iets niet klopt aan een dossier kan dat ertoe leiden dat het onbruikbaar wordt. Bij zaken waarin al iemand is bestraft door de rechter, kan geknoei met het dossier zelfs betekenen dat iemand onterecht is veroordeeld. Onduidelijk is of dat speelt voor de vijftien verdachte dossiers.

Vertraging

Het onderzoek van de rijksrecherche, dat in oktober vorig jaar is begonnen en zeker tot het einde van dit jaar duurt, leidt ook tot vertraging in strafzaken. Pas als een dossier is beoordeeld kan het OM verdergaan met de zaak en deze eventueel voor de rechter laten komen of seponeren.

Het betreffende politieteam kampt met „cowboygedrag”, vertelden bronnen vorige maand aan NRC. Agenten zouden verdachten te hardhandig hebben aangepakt en hielden zich volgens de politie bezig met „pesterijen, intimidatie en schending van het ambtsgeheim”. Naast de vijf agenten die weg moeten, zijn vier anderen in rang teruggezet of overgeplaatst. Tegen weer twee andere agenten treft de politie disciplinaire maatregelen.