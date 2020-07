Zeven jongeren vermoord bij meer Panama

Een groep jongeren is in Panama bij een meer aangevallen door twee gewapende mannen. Daarbij zijn zeven jongeren van tussen de 17 en 22 jaar oud omgekomen. Dat schrijft het Spaanstalige persbureau EFE maandag. Er is een verdachte aangehouden.

De groep van in totaal veertien jongeren vertrok op vrijdag om te zwemmen in het Gatúnmeer, dat onderdeel is van het Panamakanaal. Daar werden zij aangevallen en beschoten door de mannen, waarbij de helft van de groep weg heeft kunnen komen. Later heeft de politie de lichamen van de vier jonge vrouwen en drie jonge mannen gevonden met schotwonden en andere tekenen van geweld. Het is nog niet duidelijk of ze door de schoten of op andere manier om het leven zijn gekomen.

De politie heeft één verdachte aangehouden. Het is nog niet bekend wat het motief voor de daad is geweest, er wordt gekeken of het incident verband houdt met drugs of georganiseerd misdaad.

Drugssmokkel

Volgens de autoriteiten is een dergelijke moordpartij niet eerder in de provincie voorgekomen. De minister van Veiligheid van Panama Juan Pino zegt dat alles op alles wordt gezet om duidelijkheid in de zaak te krijgen. „We gaan de schuldigen grijpen, dat staat vast.”

Midden-Amerika lijdt al jaren onder geweld dat te maken heeft met drugssmokkel en de strijd tussen jeugdbendes. In Panama is dit echter relatief minder problematisch aanwezig dan in bijvoorbeeld Honduras en El Salvador.

