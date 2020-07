Zeker 23 soldaten gedood in Nigeria

Zeker 23 soldaten zijn omgekomen nadat zij in de Nigeriaanse deelstaat Katsina in een hinderlaag werden aangevallen door een gewapende groepering op zondag. Dat meldt persbureau AFP. Een nog onbekend aantal soldaten is vermist.

De soldaten waren onderweg over een bospad bij een afgelegen dorp toen zij werden beschoten. Volgens de veiligheidsdiensten kan het dodental onder de soldaten nog een stuk hoger liggen. Voor de nog vermiste soldaten is een zoekactie opgestart.

In de deelstaat Katsina worden vaker aanvallen uitgevoerd door gewapende groepen. Geregeld gaat het om roofovervallen op dorpen, waarbij onder andere vee wordt gestolen en dorpelingen gekidnapt. Daarbij zijn sinds 2011 zeker achtduizend mensen omgekomen. De International Crisis Group, de denktank die het geweld in de regio onderzoekt, waarschuwde in mei voor groepen jihadisten die gebruik maken van de onrust in de regio, waaronder terreurgroep Islamitische Staat.