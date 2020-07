Witte Huis maakt zich niet druk om corona-cijfers, maar om ‘agitatoren’

De ene crisis is kennelijk de andere niet. Terwijl de Amerikaanse federale overheid, onder leiding van president Trump, de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de oplaaiende Covid-19-epidemie zorgvuldig bij de staten laat, grijpt zij hard in om rellen in de stad Portland neer te slaan. Zo hard dat de staat Oregon het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zaterdag voor de rechter daagde.

President Trump blijft de snel verslechterende toestand rond de epidemie in de VS (bijna 140.000 doden, meer dan 3,7 miljoen besmettingsgevallen) bagatelliseren. „Veel van de gerapporteerde gevallen zijn helemaal geen gevallen”, zei hij zondag in een tv-interview voor Fox News. De maatschappelijke onrust die is ontstaan na de gewelddadige dood van een zwarte arrestant door een witte politieman in mei grijpt hij daarentegen steeds aan om zich te profileren als een law and order-president, ten koste van Democratische bestuurders van steden en staten.

Trump twitterde zondag dat de staatsoverheid in Oregon „de controle over de anarchisten en agitatoren heeft verloren”. Hij verzekerde dat federale agenten Portland „proberen te helpen, niet te schaden”. Volgens de minister van Justitie van Oregon is het optreden van de federale agenten van verschillende politiediensten juist wel schadelijk. „Ze verhinderen niet alleen dat mensen hun grondwettelijk recht op vreedzame demonstratie uitoefenen, ze creëren ook een instabiele situatie in de stad”, zo schreef zij in een verklaring. Ze eist dat de federale agenten stoppen met het arresteren van mensen in de stad. Uit Portland komen berichten en filmpjes over agenten in militaire uitrusting die demonstranten aanhouden en met gewone personenauto’s afvoeren.

Portland is al wekenlang in de ban van nachtelijke gewelddadige confrontaties tussen radicale elementen en de lokale politie. De minister van Binnenlandse Veiligheid nam donderdag zelf poolshoogte in Portland en verweet de lokale autoriteiten dat zij „weigeren de orde te herstellen”. Het ministerie publiceerde een lijst van de misdragingen van ‘anarchisten’, waar behalve een aanval op agenten met een hamer vooral graffiti en schade aan overheidsgebouwen op staan.

‘Beste sterftecijfers’

Intussen probeert het Witte Huis te verhinderen dat in het eerstvolgende maatregelenpakket voor de coronacrisis het Congres ook geld toebedeelt aan het CDC, het Amerikaanse RIVM. Het is ook niet de bedoeling dat er geld komt voor staten om tests en contactonderzoek uit te voeren, schreef The Washington Post op basis van anonieme bronnen.

In hetzelfde interview, bij de in de regel Trump-sympathieke zender Fox News, hield interviewer Chris Wallace de president voor dat het relatieve sterftecijfer in de VS een van de hoogste ter wereld is. Hij toonde daarbij statistieken van de Johns Hopkins-universiteit. Trump draaide zich getergd weg en vroeg zijn woordvoerder om de cijfers die het Witte Huis hanteert. „Wij hebben de beste sterftecijfers in de wereld”, hield Trump vol.

Wallace herinnerde de president eraan dat hij aan het begin van de uitbraak meermaals had gezegd dat het virus „vanzelf zou weggaan, misschien al in april”. Trump hield dat zondag staande: „Uiteindelijk krijg ik gelijk.”