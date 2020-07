VK schort per direct uitleveringsverdrag met Hongkong op

Het Verenigd Koninkrijk schort „per direct en voor onbepaalde tijd” zijn uitleveringsverdrag met Hongkong op. Ook zal Londen de export van spullen die gebruikt worden door de oproerpolitie in Hongkong aan banden leggen, maakte de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab maandag bekend. De beslissing volgt op de nieuwe veiligheidswet van China, waardoor een einde komt aan een deel van de vrijheden van Hongkong en daar strenge straffen komen te staan op openlijk protest.

Het uitleveringsverdrag bestond al dertig jaar en houdt in dat het Verenigd Koninkrijk en Hongkong onderling verdachten kunnen overdragen. Door de nieuwe veiligheidswet van Beijing vreest Londen dat mensen die worden uitgeleverd vervolgens doorgestuurd kunnen worden naar China. Raab zei maandag in het Britse lagerhuis dat de wetgeving „duidelijk in strijd is met de VK-China-overeenkomst”.

‘Resolute reactie’

Het Verenigd Koninkrijk gaf Hongkong in 1997 terug aan China maar onder voorwaarden, met het zogeheten ‘een land, twee systemen’-principe. Hongkong zou bepaalde democratische en economische vrijheden genieten die de rest van China niet heeft.

China houdt vol dat het zich houdt aan afspraken en het internationaal recht. Daarbij dreigde Beijing met een „resolute reactie” als het Verenigd Koninkrijk het uitleveringsverdrag zou beëindigen. Hongkong had afspraken staan met nog eens negentien andere landen. Eerder besloten Canada en Australië ook al hun afleveringsverdrag op te schorten.

De afgelopen maanden is de relatie tussen Londen en Beijing snel verslechterd, niet alleen door de veiligheidswet maar ook door de Britse beslissing om de Chinese techgigant Huawei niet toe te laten op zijn 5G-netwerk.

