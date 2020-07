Renovatie Waalbrug Nijmegen 25 miljoen euro duurder vanwege chroom-6

De renovatie van de Waalbrug in Nijmegen valt vanwege de vondst van het giftige chroom-6 25 miljoen euro duurder uit. Oorspronkelijk zou het 40 miljoen euro kosten om de bijna 85 jaar oude overspanning op te knappen, nu wordt dat ruim anderhalf keer zo veel. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) maandag aan de Tweede Kamer.

Nadat in 2018 chroom-6 was aangetroffen in de verflaag van de stalen brugconstructie, moest de renovatie worden uitgesteld. Er waren maatregelen nodig om te voorkomen dat werklieden en passanten ziek zouden worden door het zeer schadelijke chroom-6, dat vrijkomt bij het wegschuren van oude verf. Rijkswaterstaat besloot de brug zelfs te gebruiken om nieuwe methoden voor verwijdering van de giftige stof uit te proberen. Die kunnen van pas komen bij de renovatie van andere bruggen en sluizen waarop chroom-6 zit.

Volgende maand zijn volgens Van Nieuwenhoven de werkzaamheden aan het wegdek van de Waalbrug af. Er ligt dan overal een nieuwe laag betonplaten, overdekt met vers asfalt. De herziening van de boogconstructie, die ook met chroom-6-houdende verf is bedekt, wordt op de lange baan geschoven. Die is „minder urgent”, omdat de brug zonder opknapbeurt van de boogconstructie nog tien jaar veilig mee kan. Tegen die tijd zal het goedkoper zijn de chroom-6-laag er op een veilige manier af te halen, verwacht de minister.

Kankerverwekkend

Chroom-6 is nu verboden maar werd vroeger veel gebruikt in verf omdat het effectief is bij het tegengaan van roestvorming. Als kleine deeltjes van de stof echter in het lichaam belanden, kan dat kanker of longaandoeningen veroorzaken. Onder meer in werkplaatsen van NS en defensie werden monteurs op grote schaal blootgesteld aan schadelijke chroom-6-deeltjes.

Het werk aan de Waalbrug begon uiteindelijk in maart vorig jaar. Tijdens de renovatie was er vaak in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar, zodat het verkeer van en naar Arnhem en het noorden van Nijmegen veel hinder ondervond. Als de werkzaamheden klaar zijn, zal de Waalbrug geen busbaan meer hebben maar wel veel ruimte voor fietsers en voetgangers.